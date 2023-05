WhatsApp gebruikersnamen komen eraan (met flinke voordelen)

WhatsApp krijgt een nieuwe functie, waarmee je straks iemand kunt toevoegen met een gebruikersnaam. Makkelijk, maar gebruikersnamen in WhatsApp hebben meer voordelen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp gebruikersnamen komen eraan …

Het lijkt erop dat WhatsApp in de toekomst gebruikersnamen gaat krijgen. Op dit moment zie slechts het telefoonnummer wanneer je een bericht krijgt van iemand die niet in je contacten staat. Je moet ook het telefoonnummer van iemand al weten om hem een bericht te kunnen sturen in WhatsApp. Het sturen van berichten wordt straks een stuk makkelijker met gebruikersnamen.

… en dit zijn de voordelen

Het toevoegen van gebruikersnamen in WhatsApp heeft meer voordelen. De belangrijkste is dat iemand niet je telefoonnummer hoeft te weten om je een WhatsApp-bericht te sturen. Fijn voor de privacy en ook een stuk makkelijker om iemand die je niet kent een ‘appje’ te sturen.

Je kunt dat nu gedeeltelijk doen door je persoonlijke QR-code te delen (klik in de Instellingen van WhatsApp op de QR-code naast je naam). Maar dat werkt omslachtig en het is nooit verstandig om zomaar elke QR-code te scannen die je toegestuurd krijgt.

WhatsApp gebruikersnamen: eerst Android, dan iOS

Het gerucht dat WhatsApp gebruikersnamen gaat krijgen komt van WAbetainfo. Deze website checkt de bèta-versies van WhatsApp en gaat op zoek naar nieuwe functies of instellingen.

De nieuwe functie werd ontdekt in een bèta-versie van WhatsApp voor Android. Het is normaal dat nieuwe functies eerst in WhatsApp voor Android opduiken, voordat ze beschikbaar komen op de iPhone.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het nieuws dat WhatsApp binnenkort gebruikersnamen gaat krijgen is leuk, maar de chat-app heeft onlangs nog een paar toffe updates in de planning. Zo is het nu mogelijk om berichten te bewerken in WhatsApp.

De update wordt volgens het bedrijf momenteel wereldwijd beschikbaar gemaakt en is in de komende weken door iedereen te gebruiken. Het kan dus zijn dat je nog even moet wachten voordat de update bij jou klaarstaat.

Met een andere nieuwe functie in WhatsApp kun je straks afzonderlijke gesprekken beveiligen op je iPhone. Het is nu al mogelijk om WhatsApp te beveiligen met bijvoorbeeld Face ID. Je moet de app dan eerst ontgrendelen, voordat je toegang hebt tot alle gesprekken.

Met de nieuwe functie komt er dus nóg een beveiligingslaag bij, want dan kun je in WhatsApp ook afzonderlijke gesprekken vergrendelen. Zo weet je zeker dat een privégesprek niet zomaar gelezen wordt als iemand je telefoon even gebruikt. Om het gesprek te beveiligen wordt Face ID of Touch ID gebruikt.