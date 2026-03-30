WhatsApp in CarPlay krijgt véél meer functies (die de app nog handiger maken)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
30 maart 2026, 18:28
2 min leestijd
WhatsApp in CarPlay krijgt véél meer functies (die de app nog handiger maken)

WhatsAppen via CarPlay was al wel mogelijk, maar wordt binnenkort véél handiger dankzij nieuwe functies die eraan komen. Dit moet je weten!

Lees verder na de advertentie.

WhatsApp in CarPlay krijgt véél meer functies

Volgens de website iCulture komt WhatsApp eindelijk met een heuse interface voor CarPlay die speciaal is ontworpen voor gebruik tijdens het rijden. Met de bètaversie van de app kun je jouw lijst met recente chats bekijken, contactgegevens inzien, gesprekken beheren en berichten versturen, terwijl je jouw aandacht op de weg kunt houden.

Tot nog toe maakte WhatsApp gebruik van Apple CarPlay-integraties via Siri om basistaken uit te voeren. Je kon meldingen ontvangen, berichten laten voorlezen en reageren door berichten te dicteren. Je kon echter niet door de chatlijst bladeren om recente gesprekken te bekijken. Met de nieuwste bèta-updates die beschikbaar zijn op TestFlight, introduceert WhatsApp nu eindelijk ondersteuning voor CarPlay.

carplay whatsapp

Zo werkt het

Zodra je WhatsApp opent via het startscherm, krijg je een speciaal scherm met de chatlijst te zien. Hierop kun je recente gesprekken bekijken. Let wel: het is niet mogelijk om een specifiek gesprek te openen om de chatgeschiedenis ervan te lezen. Dat is ook wel logisch, aangezien je tijdens het rijden geen volledige gesprekken zou moeten lezen.

In de CarPlay-app zie je nu in een oogopslag met welke contacten je recentelijk hebt gecommuniceerd. Hierdoor kun je gemakkelijker beslissen wie je een bericht wilt sturen, zonder volledig afhankelijk te zijn van spraakopdrachten. Ook kun je zien wanneer het laatste bericht in een bepaalde chat is verstuurd.

Als de gewenste contactpersoon niet in de lijst staat, kun je op de optie ‘Nieuw bericht’ tikken, die altijd bovenaan zichtbaar is. Daarnaast heeft WhatsApp een filter waarmee je snel alleen chats met ongelezen berichten kunt bekijken. De app markeert chats met ongelezen berichten dan met een blauwe stip.

carplay whatsapp

Voor bètatesters

WhatsApp voor CarPlay is momenteel beschikbaar voor bètatesters die de nieuwste updates van WhatsApp bèta voor iOS installeren via de TestFlight-app. Aangezien het een bèta-app is, kan deze nog bugs en ontbrekende functies bevatten.

Bètatesters hebben vroegtijdig toegang om de nieuwe CarPlay-interface te verkennen en feedback te geven, rechtstreeks vanuit de TestFlight-app. Zodra de app volledig is ontwikkeld en stabiel is, wordt deze openbaar uitgebracht in de App Store voor alle gebruikers.

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bronnen: iculture, wabetainfo
Bronnen afbeeldingen: wabetainfo, wabetainfo
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Apple CarPlay Apple

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren