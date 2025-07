watchOS 11.6 is uit: dit is er nieuw (en zo moet je updaten)

Er is weer een nieuwe update voor je Apple Watch verschenen. Maar wat is er precies nieuw in watchOS 11.6?

watchOS 11.6 is uit: werk je Apple Watch direct bij

Apple komt dit keer niet met spectaculaire vernieuwingen, maar dat maakt deze watchOS 11.6-update niet minder belangrijk. Er zitten ook geen nieuwe functies in, maar er worden wel wat fouten opgelost.

Het is daarom belangrijk om watchOS 11.6 te installeren, want zo weet je zeker dat de beveiliging van je Apple Watch weer helemaal in orde is. De update is voor iedereen beschikbaar en je vindt watchOS 11.6 in de Watch-app op je iPhone onder ‘Algemeen > Software-update > Download en installeer’. Zorg er wel voor dat je Apple Watch op de lader ligt en dat je iPhone in de buurt is.

watchOS 26 komt eraan

Voor echt grote vernieuwingen moet je dus niet bij watchOS 11.6 zijn, maar nog even geduld hebben tot watchOS 26 komt. Met de volgende softwareversie slaat Apple een aantal nummers over en komen er grote veranderingen naar de smartwatch. Zo introduceert Apple een nieuwe interface en wordt de Apple Watch uitgebreid met meer functies.

De interface voor de Apple Watch neemt dan meerdere onderdelen van visionOS over, dat is het besturingssysteem voor de Apple Vision Pro. Je gaat daarmee veel transparante kaders en glazen elementen in watchOS 26 zien.

Met watchOS 26 komen ook vier nieuwe features naar een aantal Apple Watches. Het gaat om een nieuw polsgebaar, waarmee je meldingen kunt afsluiten door je pols simpelweg te draaien. Andere nieuwe onderdelen zijn live vertalen, slimme reacties op berichten en het automatisch aanpassen van het volume van de Apple Watch.

Voor deze functies moet je een Apple Watch Series 9 of nieuwer hebben. Ook de Apple Watch Ultra 2 krijgt deze functies.

Apple Watch kopen

