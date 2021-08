iPhone SE 2020 vs iPhone 8: welk toestel moet je in 2021 kopen?

Ze lijken als twee druppels water op elkaar: de iPhone SE 2020 en iPhone 8. Twijfel je tussen deze toestellen? We hebben de belangrijke verschillen tussen de iPhone SE 2020 en iPhone 8 voor je verzameld, zodat je weet welke je moet kiezen.

iPhone SE 2020 vs iPhone 8

De iPhone SE is het instapmodel van Apple uit 2020. Het is de goedkoopste iPhone die Apple verkoopt, maar sommige online winkels verkopen ook nog de iPhone 8 uit 2017 – die er sprekend op lijkt. In dit artikel lees je over de verschillen tussen de iPhone SE 2020 en iPhone 8.

1. Ontwerp en behuizing

Leg je de iPhone SE 2020 en iPhone 8 naast elkaar, dan zie je eigenlijk geen verschillen. Beide telefoons zijn even groot, hebben een 4,7-inch lcd-display, een thuisknop met Touch ID en een behuizing van glas en aluminium.

De afmetingen en gewicht zijn dan ook exact hetzelfde:

Afmetingen: hoogte 138,4 mm, breedte 67,3 mm, diepte 7,3 mm, gewicht 148 gram.

Toch zijn de iPhone SE 2020 en iPhone 8 van elkaar te onderscheiden. Ze zijn namelijk uitgevoerd in verschillende kleuren. Bij de iPhone 8 kun je kiezen uit de tinten spacegrijs, goud (een soort rosé) en zilver. De iPhone SE 2020 is gegoten in het zwart, rood en wit.

2. Processor en batterij

Van buiten zijn de toestellen dus nauwelijks van elkaar te onderscheiden, maar onder de motorkap is er een belangrijk verschil: de processor. De iPhone SE wordt aangedreven door een veel krachtigere chip. Het is de A13 Bionic, een processor die ook in de iPhone 11 en iPhone 11 Pro zit.

Daarmee is de iPhone SE 2020 een stuk krachtiger dan de iPhone 8, die een twee jaar oudere A11-chip in zich heeft. Hierdoor voelt de SE bij veel taken soepeler aan, zoals het openen van apps en het spelen van games. Bovendien zorgt de versere chip dat je met de iPhone SE 2020 langer geniet van software-updates.

Verschillen zijn er niet wat de accu betreft. Beide telefoons hebben een accu met een batterijcapaciteit van 1821 mAh. Gebruik je de iPhone niet overdreven veel, dan gaat hij een dag mee. Je kunt de iPhones ook draadloos opladen met een Qi-lader. Ondersteuning voor snelladen is er ook: hier heb je een adapter van 20 Watt of meer voor nodig.

3. Camera: hetzelfde, maar toch anders

De iPhone SE en iPhone 8 hebben allebei een 12 megapixel-camera aan de achterkant. Ook de selfiecamera van 7 megapixel is hetzelfde. Toch is de camera van de iPhone SE beter, dankzij de krachtige A13-chip en betere Neural Engine voor machine learning.

Hierdoor kan de iPhone SE iets wat de iPhone 8 niet kan: portretfoto’s maken. Dit zijn foto’s met een scherptediepte-effect, waarbij de voorgrond scherp is en de Camera-app de achtergrond wazig maakt. Verder heeft de SE een verbeterde hdr-modus, waarbij kunstmatige intelligentie zorgt voor fraaier belichte foto’s.

Verder hebben de camera’s vooral gelijkenissen. De toestellen beschikken allebei over een groothoeklens met 5x digitale zoom en optische beeldstabilisatie. Het opnemen van video kan in 4K, met 60 frames per seconden (fps). Slowmotion-video’s worden gemaakt in 1080p, met 120 of 240 fps.

4. Opslag en werkgeheugen

Zowel bij de iPhone 8 als iPhone SE begint de opslagcapaciteit met 64GB. Wel is de maximum opslag bij de iPhone SE groter, want die kun je configureren met 256GB. De iPhone 8 gaat niet verder dan 128GB. Overigens is een opslagcapaciteit van 128GB meer dan voldoende voor de gemiddelde gebruiker.

Verschil in werkgeheugen is er niet: dat is bij beide toestellen 3GB. Toch zorgt de veel nieuwere processor van de iPhone SE 2020 dat het toestel sneller aanvoelt en zwaardere taken kan uitvoeren.

5. Prijs: duurder is niet beter

De iPhone SE is de goedkoopste iPhone die Apple verkoopt. Bij Apple betaal je er 492,10 euro voor. De iPhone 8 is al een tijdje niet meer verkrijgbaar in de Apple Store, maar in sommige (online) winkels kun je het toestel nog kopen.

Opvallend is dat de iPhone 8 tegenwoordig duurder is dan de iPhone SE, terwijl laatstgenoemde over nieuwere en betere hardware beschikt.

iPhone 8 Plus en iPhone 8

iPhone 8 Plus

In dit artikel bespreken we de verschillen tussen de 4,7 inch-iPhone 8 en iPhone SE. Maar Apple verkoopt ook nog een grotere versie van de iPhone 8: de iPhone 8 Plus. Die heeft veel overeenkomsten met de iPhone 8, maar er zijn een paar belangrijke verschillen.

Allereerst is de iPhone 8 Plus groter: het scherm meet 5,5 inch in plaats van 4,7. Door het grotere formaat past er ook een grotere batterij in (2675 mAh), waardoor de 8 Plus het langer uithoudt op een acculading. Verder beschikt hij over een dubbele camera, waarmee je portretfoto’s maakt. In het artikel iPhone 8 vs iPhone 8 Plus lees je meer over de verschillen.

Koopavies: iPhone SE 2020 of iPhone?

De iPhone SE 2020 is beter dan de iPhone 8 én goedkoper. Er is dus eigenlijk geen reden om voor de iPhone 8 te gaan. Dat de iPhone SE de betere keuze is, komt vooral door de processor, die twee jaar nieuwer is. Hierdoor wordt hij ook langer van software-updates voorzien en haal je een toekomstbestendiger toestel in huis. Bovendien is de camera beter.

Wil je de iPhone SE kopen? Op iPhoned hebben we uitgebreide prijsvergelijkers. Op de pagina iPhone SE 2020 abonnement vind je alle Nederlandse aanbieders, die je kan filteren op prijs. Toch liever een los toestel? Bekijk dan de pagina iPhone SE los toestel kopen.