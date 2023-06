iOS 17: deze iPhones krijgen de update wél (en deze niet)

Apple heeft tijdens WWDC 2023 iOS 17 officieel laten zien. Maar niet elke iPhone krijgt de update. Welke iPhones iOS 17 wel krijgen (en welke niet) lees je hier!

Het is nog even wachten voordat iOS 17 voor iedereen beschikbaar komt, maar Apple heeft al wel laten weten welke iPhones de update gaan krijgen. Jammer genoeg gaan er ook een paar iPhones afvallen.

Apple zegt dat de iPhone Xs en nieuwer de update gaan krijgen. De lijst met iPhones die iOS 17 straks dus wél krijgen is als volgt:

Dat betekent dat er toch een paar iPhones blijven steken op iOS 16 en niet over kunnen stappen naar iOS 17. Dat zijn deze keer de iPhone 8, de iPhone 8 Plus en de iPhone X. Gelukkig krijgen de smartphones die niet meegaan nog wel beveiligingsupdates. Deze voegen – in tegenstelling tot een nieuwe versie van iOS – geen functies toe, maar zorgen er wél voor dat beveiliging op orde blijft.

iOS 17 in het kort

iOS 17 is geen hele grote iPhone-update. Toch komen er een aantal toffe nieuwe functies bij met de aankondiging van de nieuwste iOS-update. Zo hebben de apps Telefoon, FaceTime en Berichten een flinke update gekregen. Verder wordt delen met AirDrop makkelijker en is er een nieuwe manier om sneller en nauwkeuriger te typen.

Daarnaast krijg je iPhone ook de functie Stand-by. Kantel je de iPhone, dan krijg je schermvullende informatie te zien. Handig wanneer je jouw iPhone op je nachtkastje, aanrecht of bureau legt. Je kunt hem dan als een soort informatie-hub gebruiken en verschillende soorten klokken, favoriete foto’s of widgets laten zien.

Verder kun je AirTags delen met anderen, krijgt Safari een flinke update, de Gezondheid-app heeft nieuwe functies, Apple Music bevat gemeenschappelijke playlists en nog veel meer.