Heb je een nieuwe usb-c-kabel nodig? Dan is het slim om niet meteen de goedkoopste te kiezen, anders heb je er misschien niets aan.

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Niet elke usb-c-kabel is hetzelfde: hier moet je op letten

Usb-c-kabels lijken op het eerste gezicht allemaal op elkaar. Toch zitten er grote verschillen tussen de kabels. De ene laadt je iPhone sneller op dan de andere en de snelheid waarmee je bestanden overzet kan ook nog eens flink verschillen.

Niet alleen de aansluiting is belangrijk

Veel mensen denken dat elke usb-c-kabel hetzelfde werkt, omdat de stekker er hetzelfde uitziet. Dat klopt niet helemaal. Usb-c zegt namelijk alleen iets over de vorm van de aansluiting. Wat een kabel precies kan, hangt af van de snelheid, het vermogen en de functies die worden ondersteund.

Een goedkope kabel kan bijvoorbeeld prima geschikt zijn om je telefoon op te laden, maar minder goed zijn voor het overzetten van grote bestanden of het aansluiten van een scherm.

Let op de oplaadsnelheid

Een belangrijk verschil tussen usb-c-kabels is hoeveel stroom ze kunnen doorgeven. Voor de meeste smartphones en eenvoudige laptops is een kabel van 60 watt voldoende. Daarmee kun je apparaten ook snel opladen. Gebruik je een krachtigere laptop, dan kan een kabel met ondersteuning voor 100 watt of zelfs 240 watt nodig zijn.

Koop je wat nieuwe kabels? Kijk dan niet alleen naar de prijs of de lengte. Check ook hoeveel watt ze aan kunnen.

De ene kabel is sneller dan de andere

Usb-c-kabels verschillen ook in de snelheid waarmee ze gegevens kunnen versturen. Een kabel met usb 2.0 haalt bijvoorbeeld maximaal 480 Mbps. Nieuwere usb 3.x-kabels kunnen veel hogere snelheden halen, tot tientallen gigabits per seconde. Dat merk je vooral wanneer je grote bestanden verplaatst.

Heb je een kabel nodig voor het snel kopiëren van foto’s, video’s of andere grote bestanden? Dan is een snellere kabel dus de betere keuze.

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Niet elke kabel werkt met een scherm

Sommige usb-c-kabels kunnen ook beeld doorgeven naar een monitor of televisie. Maar dat geldt niet voor iedere kabel. Een kabel die alleen bedoeld is om op te laden, kan bijvoorbeeld geen beeldsignaal versturen. Voor het aansluiten van een scherm heb je dus een kabel nodig die deze functie ondersteunt.

Meestal kun je aan de logo’s op de connector zien of een kabel je beeldscherm kan aansturen. Het moet ook op de verpakking of in de beschrijving van de kabel staan.

Zo kies jij de juiste USB-C-kabel

Het kopen van kabels hoeft niet lastig te zijn. Bedenk vooral waarvoor je de kabel wilt gaan gebruiken. Alleen je smartphone opladen? Dan heb je vaak genoeg aan een kabel met ondersteuning voor 60 watt. Wil je een laptop opladen, snel bestanden overzetten of een scherm aansluiten? Dan is het belangrijk om de specificaties wat beter te bekijken.