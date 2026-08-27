ChatGPT heeft een handige functie voor WhatsApp (die je veel gaat gebruiken)

ChatGPT krijgt een nieuwe functie waarmee je WhatsApp-gesprekken een stuk persoonlijker kunt maken in slechts een paar seconden.

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ChatGPT heeft een handige functie voor WhatsApp

Wie regelmatig WhatsApp gebruikt, weet dat stickers een gesprek net wat leuker kunnen maken. Alleen is het maken van eigen exemplaren niet altijd even eenvoudig. Het kost in de praktijk vaak meer moeite dan je zou willen. Daar wil ChatGPT van OpenAI nu verandering in brengen.

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De nieuwe functie is in ChatGPT te vinden onder ‘Afbeeldingen’ en vervolgens ‘Stickers’. Van daaruit kun je één of meerdere foto’s uploaden en ChatGPT vragen om er een leuke sticker van te maken. De mogelijkheden zijn behoorlijk uitgebreid. Zo kun je verschillende foto’s combineren, onderdelen van een afbeelding verwijderen of juist iets nieuws toevoegen. ChatGPT probeert er vervolgens een te maken die helemaal bij jouw wensen aansluit.

Geen extra app nodig

Een bijkomend voordeel is dat ChatGPT automatisch een transparante achtergrond bij de sticker voor WhatsApp kan maken. Je hoeft dus niet eerst zelf met een fotobewerkings-app aan de slag om het onderwerp uit een foto te knippen. Dat scheelt nog meer tijd.

Is het resultaat naar wens? Dan kun je de stickers vanuit ChatGPT rechtstreeks toevoegen aan WhatsApp of iMessage. Je kunt ze ook gewoon opslaan in je Foto’s-app. Voor WhatsApp geldt wel een kleine beperking: je moet minimaal drie stickers tegelijk exporteren. Dat heeft te maken met een vereiste van Meta.

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Vooral foto’s van huisdieren, vrienden of grappige momenten lenen zich uitstekend voor de nieuwe functie. Met een paar opdrachten maak je zo een persoonlijke set die je daarna tijdens gesprekken kunt gebruiken. Het is een kleine toevoeging aan ChatGPT, maar wel eentje die heel handig kan zijn.

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