Voor televisie hoef je niet per se een duur tv-pakket meer af te sluiten. Steeds meer Nederlanders kiezen daarom voor een goedkoper alternatief.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze (betaalbare) streamingdienst wordt véél populairder in Nederland

Netflix, Disney Plus en HBO Max kennen we inmiddels allemaal. Maar ook een Nederlandse streamingdienst is tegenwoordig ontzettend populair. NLZIET is flink aan het groeien en verwacht binnenkort een belangrijke mijlpaal te bereiken. NLZIET denkt zelfs voor het einde van 2026 de grens van 300.000 abonnees te passeren, volgens directeur Niels Baas.

Live kijken en terugkijken on demand

NLZIET bestaat al sinds 2014 en begon toen vooral als een plek om programma’s terug te kijken. De dienst werd opgezet door NPO, RTL en SBS, het huidige Talpa TV.

Inmiddels kun je er veel meer mee. Sinds 2017 kun je via NLZIET ook live tv kijken. Daardoor vervangt de dienst voor sommige kijkers het gewone tv-abonnement. Je hebt alleen een internetverbinding nodig en zit voor televisie dus niet vast aan je internetprovider. En je kunt ook gewoon op je iPhone en iPad kijken.

Dat wordt ook behoorlijk veel gedaan. In 2025 keken abonnees samen meer dan 133 miljoen uur televisie via NLZIET. Bijna vier van de vijf kijkminuten kwamen vanaf een smart-tv of mediaspeler.

Wat kost tv kijken met NLZIET?

NLZIET heeft drie abonnementen. Basis kost 7,95 euro per maand, Premium kost 9,95 euro en voor Extra betaal je 11,95 euro per maand. Met Basis en Premium krijg je 41 live-zenders. Bij Extra zijn dat er 58.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een belangrijk voordeel van Premium en Extra is dat programma’s van NPO, RTL en Talpa/KIJK on demand meestal zonder advertenties bekeken kunnen worden. Bij het goedkoopste Basis-abonnement kunnen bij RTL en Talpa nog wel reclames verschijnen.

NLZIET heeft ook beperkingen. De maximale beeldkwaliteit is Full HD 1080p, al worden niet alle zenders in die kwaliteit aangeboden. Kijken in 4K is niet mogelijk bij NLZIET.