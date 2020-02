Apple werkt aan OS Recovery: toestelherstel zonder kabeltje of computer

Als je iPhone of iPad het begeeft, zit er niets anders op dan het apparaat aan je computer verbinden om deze te herstellen. Een nieuwe functie in de bèta van iOS 13.4 doet vermoeden dat dit spoedig verleden tijd is.

OS Recovery ontdekt in iOS 13-bèta

In de bèta van iOS 13.4 heeft 9to5Mac verwijzingen gevonden naar ‘OS Recovery’, inclusief pictogrammen en uitleg hoe deze nieuwe functie werkt. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het hier om een nieuwe manier om defecte apparaten te herstellen.

Hier komt geen computer meer aan te pas, in plaats daarvan herstelt het apparaat zich volledig zelfstandig, net zoals je een iOS-update installeert. Mocht dit niet werken, dan is het ook mogelijk om het apparaat met een usb-kabel met een iPhone of iPad te verbinden.

Deze manier gebruikt Apple ook om bestanden over te zetten van het ene naar het andere apparaat. Hiermee lijkt Apple een manier te hebben gevonden om de Internet Recovery-functie van macOS ook naar de iPhone en iPad te brengen.

Onmisbaar voor toekomstige iPhones?

OS Recovery komt ongetwijfeld van pas voor momenten dat je iPhone het begeeft en je geen computer in de buurt hebt, maar het sluit ook opvallend goed aan op geruchten die een paar maanden geleden verschenen.

Toen stelden anonieme bronnen dat Apple een iPhone zou overwegen die geen enkele aansluiting meer heeft. Voor een dergelijke ‘poortloze’ smartphone zou een functie als OS Recovery natuurlijk onmisbaar zijn.

Het is nog onduidelijk of Apple deze functie al wil uitbrengen met de komst van iOS 13.4, of deze bijvoorbeeld liever bewaart voor de grote iOS 14-update. Omdat het hier om een bèta gaat, is het zelfs mogelijk dat Apple simpelweg iets wil uitproberen en later beslist om het volledig te schrappen. Wordt vervolgd dus.

