Google Chromecast heeft een irritant probleem (en er is nog geen oplossing)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
13 augustus 2026, 16:59
2 min leestijd
Google Chromecast heeft een irritant probleem (en er is nog geen oplossing)

De Chromecast met Google TV heeft last van een vervelend probleem. En daar is op dit moment nog geen oplossing voor.

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Google Chromecast heeft een irritant probleem (en er is nog geen oplossing)

Steeds meer gebruikers van de Chromecast met Google TV klagen over problemen met wifi. De Chromecast verliest uit zichzelf de verbinding nadat hij een tijdje niet is gebruikt. In sommige gevallen schakelt het apparaat wifi zelfs helemaal uit.

chromecast voordeel

Bij andere gebruikers lijkt de Chromecast nog wel verbonden met wifi, maar zegt het apparaat dat er geen internet is. Andere telefoons, tablets en computers op hetzelfde netwerk werken ondertussen wel gewoon.

Het probleem komt voor bij zowel de originele Chromecast met Google TV (4K) als de goedkopere HD-versie uit 2022. Het lijkt daarom niet om een kapot apparaat te gaan, maar om een fout in de software. Gebruikers melden dat de problemen na recente updates zijn begonnen.

Opnieuw instellen helpt maar even

Er zijn verschillende dingen die je kunt proberen, maar een echte oplossing is er nog niet. Sommige gebruikers hebben hun Chromecast helemaal teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Daarna werkt wifi weer normaal, maar na één of twee weken keert het probleem soms gewoon terug.

Er is wel een manier om het probleem te omzeilen. Wie de Chromecast via een ethernetadapter met een internetkabel verbindt, lijkt geen last te hebben van de storing. Daar heb je alleen wel extra hardware voor nodig, waardoor het niet voor iedereen een handige oplossing is.

google chromecast

Google heeft gebruikers gevraagd om het probleem te melden bij de ondersteuning van Google Home en Nest. Zo kan het bedrijf meer informatie verzamelen en onderzoeken wat er precies misgaat. Op het moment van schrijven heeft Google nog geen software-update uitgebracht die het probleem definitief verhelpt.

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Bron afbeelding: 9to5google
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