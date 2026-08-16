Vertrouwen is belangrijk in een relatie, maar nieuwsgierigheid wint het soms toch. Vooral jongeren kijken stiekem in de telefoon van hun partner.

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Stiekem in de telefoon van je partner kijken? Zóveel Nederlanders doen het

Even snel kijken wie je partner een berichtje stuurt. Of toch die ene WhatsApp-chat openen als de telefoon van je vriend(in) onbeheerd op tafel ligt. Best wat Nederlanders blijken die verleiding niet te kunnen weerstaan.

Eén op de vijf Nederlands kijkt stiekem mee

Uit onderzoek van iVox in opdracht van Swappie blijkt dat één op de vijf Nederlanders weleens stiekem in de smartphone van hun partner kijkt. Vooral jongeren zijn daarbij ontzettend nieuwsgierig. Onder de Nederlanders die jonger zijn dan 34 jaar heeft zelfs één op de drie weleens zonder toestemming op de telefoon van een partner gekeken.

En soms levert dat ook echt iets op. Bij 19 procent van de mensen uit deze jongere groep werden zaken ontdekt die anders verborgen waren gebleven. Denk bijvoorbeeld aan mysterieuze berichtjes, onbekende namen of gesprekken die nét iets te gezellig aanvoelen.

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Volgens relatietherapeuten Veronne en Fleur van Bureau Liefhebbers draait zo’n stiekeme controle vaak om onzekerheid. Iemand heeft bijvoorbeeld een onderbuikgevoel of merkt wat meer afstand in de relatie, maar durft daar niet direct naar te vragen.

Maar even rondneuzen op andermans telefoon geeft niet automatisch de geruststelling waar je naar zoekt. Daarvoor moet je uiteindelijk toch echt met je partner praten.

Niet iedereen deelt de toegangscode van zijn smartphone

Opvallend genoeg wil een flinke groep Nederlanders de toegangscode van zijn telefoon juist geheimhouden. Vijftien procent deelt de code bewust niet met zijn of haar partner Vooral mannen doen dat, want 19 procent houdt zijn toegangscode voor zichzelf. Ook jongeren blijken hun digitale privacy belangrijk te vinden.

Dat hoeft volgens de relatietherapeuten helemaal geen slecht teken te zijn. In een relatie spelen namelijk twee dingen een rol: veiligheid én vrijheid. Je hoeft dus niet per se ieder bericht, ieder gesprek en iedere melding van elkaar te kunnen bekijken.

Een beetje privacy kan volgens Bureau Liefhebbers zelfs gezond zijn. Niet alles van elkaar weten houdt ruimte over voor nieuwsgierigheid en gesprekken.

Praten werkt beter dan controleren

De boodschap uit het onderzoek is uiteindelijk vrij simpel. Heb je het gevoel dat er iets niet klopt? Dan kun je beter vragen stellen dan stiekem door iemands WhatsApp, Instagram of andere apps bladeren.

Dit onderzoek werd tussen 6 en 17 maart 2026 uitgevoerd. Er deden 1000 Nederlanders mee en de steekproef was representatief voor taal, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

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