Netflix krijgt een grote verandering (en dat is geen goed nieuws)

Al maandenlang test Netflix een nieuwe functie voor de mobiele app en het bedrijf lijkt de verandering nu daadwerkelijk te gaan doorvoeren.

Netflix krijgt een grote verandering

De verandering waar Netflix later dit jaar mee komt, is verticale video. Het bedrijf is al meer dan zes maanden geleden begonnen met het testen van het idee en het ziet ernaar uit dat het nu definitief doorgaat. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers zei Greg Peters, mede-CEO van Netflix, onlangs dat de app al enkele maanden verticale video aanbiedt in de app, in de vorm van fragmenten uit Netflix-series en -films. Daar worden binnenkort andere nieuwe soorten content aan toegevoegd, waaronder videopodcasts.

Hij voegde eraan toe dat het bedrijf ook werkt aan een nieuwe mobiele gebruikersinterface die beter zal aansluiten bij de uitbreiding van de activiteiten van Netflix in het komende decennium. Wat die uitbreiding precies inhoudt, is vooralsnog niet duidelijk.

Uitrol van verticale video in 2026

Netflix zal de verandering naar verticale video later in 2026 uitrollen. Net als de tv-gebruikersinterface wordt het dan een startpunt, een platform waarop Netflix het aanbod kan testen, ontwikkelen en verbeteren. Netflix voert de verandering door nu consumenten steeds vaker content op hun smartphones bekijken en Netflix de directe concurrentie opnieuw in kaart brengt. Volgens het bedrijf zijn sociale mediaplatforms zoals Instagram ondertussen ook concurrenten geworden.

“Amazon is eigenaar van MGM, Apple concurreert om Emmy’s en Oscars, en Instagram volgt binnenkort. YouTube heeft zojuist de BBC ingehaald wat betreft het gemiddelde maandelijkse kijkerspubliek“, aldus Netflix. ”We concurreren om de aandacht van mensen met een nog breder scala aan opties, waaronder streaming, uitzendingen, kabel, gaming, sociale media, big tech en videoplatforms.”

