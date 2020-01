In de bèta van macOS Catalina 10.15.3 zijn aanwijzigingen gevonden voor een mogelijke nieuwe feature. Apple zou een nieuwe Pro-modus willen toevoegen aan het besturingssysteem, die de performance van Macs tijdelijk een boost geeft.

‘macOS Catalina Pro Mode op komst’

De aanwijzingen voor de functie zijn gevonden door 9to5Mac, dat ook schrijft dat gebruikers de feature handmatig aan en uit kunnen zetten. Wanneer de Pro Mode wordt geactiveerd, krijgt de performance van een Mac(Book) tijdelijk een boost, waardoor apps bijvoorbeeld sneller draaien. Dit gaat wel ten koste van de accuduur en ook de ventilatoren hoor je dan beter, doordat ze sneller moeten werken. Dit doen ze om te voorkomen dat de MacBook te warm wordt.

Het is onduidelijk wanneer en op welke apparaten de Pro Mode beschikbaar komt. In de code zijn hints te vinden dat de functie voor de nieuwe 16 inch-MacBook is bedoeld, maar MacRumors laat weten dat ‘ie mogelijk ook naar de Mac Pro komt.

We weten hoogstwaarschijnlijk meer over de Pro Mode zodra macOS Catalina 10.15.3 officieel door Apple wordt uitgerold. Dan weten we ook of andere, minder krachtige Macs van de Pro Mode worden voorzien.

16 inch-MacBook

Eind 2019 introduceerde Apple de 16 inch-MacBook, een krachtige laptop met een vernieuwd design. De randen rondom het scherm zijn een stukje dunner dan bij eerdere modellen, waardoor de behuizing – ondanks het forse display – redelijk compact blijft. Ook is het toetsenbord van de 16 inch-MacBook verbeterd, doordat het nieuwe schaarmechanisme minder gevoelig is voor stofjes en andere vuiltjes.

Mogelijk zien we dat verbeterde toetsenbord ook terug bij een 13 inch-MacBook. Eerder deze week ontdekte MacRumors een nieuwe registratie in de database van de Eurasian Economic Commission, waarbij het mogelijk gaat om een 13-inch laptop van Apple met macOS Catalina en het verbeterde keyboard.

