Bereid je voor op een kleinere MacBook Pro. Uit een MacBook-registratie blijkt dat Apple binnenkort een laptop uitbrengt. Mogelijk gaat het hier om een 13 inch-MacBook Pro.

MacBook-registratie: mogelijk 13 inch-Pro op komst

MacRumors ontdekte een nieuwe registratie in de database van Eurasian Economic Commission, doorgaans een betrouwbare bron als het op onaangekondigde Apple-apparaten aankomt. Het bedrijf uit Cupertino moet zijn nieuwe producten hier namelijk vroegtijdig aanmelden. Doet Apple dit niet, dan mogen de apparaten niet verkocht worden.

Ditmaal heeft Apple een paar nieuwe registraties ingevoerd, waaronder een MacBook met modelnummer A2289. Alhoewel de vermelding niet duidelijk maakt hoe groot de laptop wordt, weten we wel dat hij bij uitkomst op macOS Catalina draait, de meest recente versie.

Mogelijk gaat het hier om de 13 inch-MacBook Pro. Deze laptop komt de laatste maanden veelvuldig voorbij in geruchten. Ook is het mogelijk dat het om een 14 inch-Pro gaat. De meeste geruchten wijzen er in ieder geval op dat Apple van plan is om een kleinere versie van de 16 inch-MacBook Pro uit te brengen.

Verder heeft Apple ook nog een paar reeds bestaande apparaten geregistreerd, waaronder enkele Apple TV’s. Hierbij is de registratie alleen nodig om aan te geven dat de mediaboxen op tvOS 13 draaien. Tot slot is er een Mac Pro ingediend bij de commissie. Het krachtige werkstation is inmiddels al te koop.



Over de 13 inch-MacBook Pro

Afgelopen juli dook de vermeende 13 inch-MacBook Pro voor het eerst op in de database van de FCC, een Amerikaanse versie van onze Voedsel en Warenautoriteit. Toen ging het echter om een apparaat met modelnummer A2159. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat Apple wereldwijd verschillende soorten uitbrengt.

Verder claimt DigiTimes, een Taiwanese website met een betwistbare reputatie als het op Apple-geruchten aankomt, dat de 13 inch-MacBook Pro een schaartoetsenbord krijgt. Apple kwam de afgelopen jaren flink onder vuur te liggen vanwege het ‘vlindertoetsenbord’. Volgens de Taiwanezen zou de kleine MacBook Pro in de de eerste helft van dit jaar verschijnen.

