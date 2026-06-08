iOS 27 komt eraan: deze nieuwe iPhone-functies kun je verwachten

Apple staat op het punt om iOS 27 te presenteren en wij hebben alvast alle geruchten verzameld, zodat je weet wat je ervan kunt verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

dagen uren minuten seconden WWDC 2026 Bekijk de livestream

iOS 27 komt eraan: dit kun je verwachten

Siri krijgt een grondige vernieuwing in iOS 27, maar je kunt ook grote updates verwachten voor de apps Camera, Foto’s en Wallet. Verder zijn er diverse nieuwe AI-functies in de maak, naast enkele upgrades die niets met AI te maken hebben. We zetten de belangrijkste vernieuwingen voor je op een rij.

Camera

Volgens Bloomberg verplaatst Apple in iOS 27 de functie ‘Visual Intelligence’ van de cameraregelaar naar de Camera-app. Er komt een Siri-modus naast de bestaande modi Foto, Video, Portret en Panorama. In de Siri-modus geeft de sluiterknop van de Camera-app het Apple Intelligence-logo weer, zodat je weet dat de Siri-functies beschikbaar zijn.

De Siri-modus is een nieuwe naam voor Visual Intelligence en maakt de functie beter zichtbaar. Om Visual Intelligence in iOS 26 te openen, houd je de cameraregelaar ingedrukt of wijs je de functie toe aan de actieknop. Veel mensen weten misschien niet eens dat de functie bestaat.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Visual Intelligence kan voorwerpen, planten, dieren, kunst, boeken en nog veel meer herkennen, en zoekt vervolgens op Google Afbeeldingen naar alles wat je fotografeert. In iOS 27 kan Siri vragen beantwoorden over wat je ziet, waarbij informatie van het internet wordt gebruikt. Apple voegt nieuwe Visual Intelligence-functies toe in iOS 27, die beschikbaar zullen zijn via de Siri-modus in de Camera-app.

Voeding – gebruikers kunnen voedingsetiketten op voedselverpakkingen scannen om calorieën en macronutriënten bij te houden met behulp van de Gezondheid-app.

– gebruikers kunnen voedingsetiketten op voedselverpakkingen scannen om calorieën en macronutriënten bij te houden met behulp van de Gezondheid-app. Contacten – met Visual Intelligence kunnen gebruikers telefoonnummers en adressen op visitekaartjes en andere gedrukte media scannen en de informatie toevoegen aan de Contacten-app.

Apple past ook de bediening van de Camera-app in iOS 27 aan. Zo kun je de bovenste rij met camerasnelkoppelingen vervangen door opties naar keuze. Daarbij kun je functies selecteren zoals flitser, belichting, timer, scherptediepte, fotostijlen en resolutie. Cameraknoppen kun je in willekeurige volgorde bovenaan de interface plaatsen. Momenteel tik je rechtsboven op een pictogram om alle camera-instellingen te openen. Dat scherm wordt in iOS 27 verplaatst naar de rechterkant van de sluiterknop. De Camera-app krijgt ook nieuwe raster- en waterpasopties, die aan de bestaande functies worden toegevoegd.

Foto’s

De Foto’s-app krijgt een sectie met Apple Intelligence-tools voor het bewerken van afbeeldingen, met nieuwe opties voor ‘Extend’ en ‘Reframe’.

Extend – met ‘Extend’ wordt extra beeldinhoud gegenereerd buiten het oorspronkelijke kader van de foto. Zo wordt de achtergrond aangevuld wanneer de uitsnede van een afbeelding wordt gewijzigd. Deze tool ondersteunt het uitbreiden van de randen van een afbeelding met zoomgebaren.

– met ‘Extend’ wordt extra beeldinhoud gegenereerd buiten het oorspronkelijke kader van de foto. Zo wordt de achtergrond aangevuld wanneer de uitsnede van een afbeelding wordt gewijzigd. Deze tool ondersteunt het uitbreiden van de randen van een afbeelding met zoomgebaren. Reframe – wanneer je ruimtelijke foto’s gebruikt, zorgt ‘Reframe’ ervoor dat je het perspectief van een foto kunt wijzigen nadat deze is vastgelegd.

Apple test ook een AI-functie voor fotobewerking waarmee je bewerkingen kunt aanvragen door middel van natuurlijke taal. Zo kun je kleur, belichting, uitsnijding en andere instellingen kunnen aanpassen zonder handmatige tools te gebruiken. De spraakgestuurde fotobewerkingsfunctie komt mogelijk niet in de eerste versie van iOS 27.

Wallet

De Wallet-app krijgt een optie ‘Create a Pass’, waarmee je digitale passen kunt genereren door fysieke items zoals bioscoopkaartjes, concertpassen en sportschoolpasjes te scannen. Je tikt gewoon op de ‘+’-knop in de Wallet-app en scant vervolgens een QR-code op een pas of kaartje. Als er geen QR-code beschikbaar is, is er een optie om een aangepaste pas aan te maken. Er zijn drie soorten passen, elk met een andere kleur. Apple gebruikt paars voor evenementen, blauw voor lidmaatschappen en oranje voor andere soorten passen. Je kunt afbeeldingen, kleuren, stijl en tekst op de digitale passen veranderen.

Apple voegt ook een AI-functie toe aan Apple Cash voor het splitsen van rekeningen. Je kunt dan een foto van een bonnetje maken en Apple Cash-betalingsverzoeken voor verschillende personen genereren. Apple Cash is vooralsnog niet beschikbaar in Nederland.

Opdrachten

De Opdrachten-app in iOS 27 ondersteunt het gebruik van natuurlijke taal om met behulp van AI een snelkoppeling te maken. Je kunt Siri vertellen wat je met een Opdracht wilt doen, waarna Siri deze genereert.

De Opdrachten-app opent met de vraag ‘Wat moet je opdracht doen?’, gevolgd door een tekstveld waarin een beschrijving kan worden ingevoerd. Opdrachten die met behulp van AI worden gemaakt, worden vervolgens automatisch geïnstalleerd en zijn direct klaar voor gebruik.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Image Playground en Genmoji

Apple werkt de Image Playground-app bij. De interface voor het genereren van een nieuwe afbeelding heeft minder knoppen en een optie ‘beschrijf een wijziging’ voor het bewerken van gemaakte afbeeldingen. Eerder gemaakte afbeeldingen worden weergegeven in een raster met meer afgeronde hoeken. In plaats van een knop ‘Nieuwe afbeelding’ is er nu een ‘+’-knop. Apple heeft ook nieuwe modellen getest die levensechtere afbeeldingen produceren, dus we zien in iOS 27 nieuwe mogelijkheden voor het genereren van afbeeldingen met een betere beeldkwaliteit.

Genmoji krijgt ook een update, zodat het minder bronnen gebruikt. Dit leidt tot minder batterijverbruik en minder warmteproblemen. Genmoji is van betere kwaliteit, met een nieuw Genmoji-model en een functie ‘Voorgestelde Genmoji’. De app geeft verder ideeën weer voor aangepaste emoji’s op basis van je media- en tekstgeschiedenis.

Ook een uitgebreidere versie van Writing Tools kun je verwachten in iOS 27. Deze nieuwe versie biedt meer herformulering en tekstgeneratie dan de huidige versie. Bovenaan het toetsenbord zit een schakelaar voor ‘Schrijven met Siri’ samen met een optie ‘Help me schrijven’. Die verschijnt wanneer Siri wordt geactiveerd terwijl er een tekstveld geopend is.

Apple gaat een speciale AI-grammatica-checker toevoegen die naast de huidige spellingcontrole werkt. Bij het schrijven in Berichten, Mail en andere apps verschijnt er een doorschijnend menu dat vanaf de onderkant van het iPhone-scherm omhoog schuift. Dit menu toont voorgestelde revisies naast de oorspronkelijk geschreven tekst. Gebruikers kunnen de suggesties doornemen en ze één voor één accepteren of afwijzen. Ze kunnen ook alle wijzigingen in één keer goedkeuren, of de wijzigingen negeren.

Ontwerpwijzigingen

In iOS 27 kun je ook een aantal ontwerpwijzigingen verwachten. De aparte tabbalk in apps zoals Apple Music, Podcasts, Nieuws en Apple TV wordt aangepast om de zoekfunctie te combineren met de andere navigatieopties. Aanvankelijk had Apple de zoekfunctie in veel apps apart geplaatst, maar keert nu weer terug naar de oorspronkelijke vormgeving.

Bij gebruik van het schermtoetsenbord is er een nieuwe animatie te zien waarbij de toetsen vanaf de onderkant van de iPhone-interface omhoog schuiven. Apple voegt knoppen voor ‘opnieuw uitvoeren’ en ‘ongedaan maken’ toe om de lay-out van pictogrammen en widgets op het startscherm gemakkelijker aan te passen.

Apple is niet van plan om in iOS 27 ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de Liquid Glass-stijl. Het bedrijf overweegt wel een instelling waarmee je het uiterlijk van de interface nauwkeurig kunt aanpassen. In iOS 26.2 heeft Apple een schuifregelaar toegevoegd waarmee je de doorzichtigheid van Liquid Glass voor de klok op het vergrendelscherm kunt aanpassen. Mogelijk wordt die instelling uitgebreid naar het hele besturingssysteem.

Fold interface

De eerste vouwbare iPhone wordt in september geïntroduceerd. Volgens geruchten heeft het toestel in opgevouwen toestand een scherm van 5,5 inch en opengeklapt een scherm van 7,8 inch. Een iPhone met een groter scherm vereist ingrijpende updates van iOS. Je kunt dus verwachten dat iOS 27 zich richt op het ontwikkelen van nieuwe interfaces die zijn afgestemd op een groter scherm.

De iPhone Fold werkt als een kruising tussen een iPhone en een iPad, maar draait op iOS, niet op iPadOS. De Fold ondersteunt volgens Bloomberg dan ook geen iPad-apps. In uitgeklapte toestand heeft de iPhone een iPad-achtige lay-out die multitasking ondersteunt met twee apps naast elkaar. Veel van Apple’s iPhone-apps krijgen zijbalken aan de linkerkant van het scherm, waardoor Apple ontwikkelaars tools biedt om hun apps aan te passen aan de nieuwe lay-out.

Apple gebruikt voor de iPhone Fold een breder ontwerp dan de meeste fabrikanten van vouwbare smartphones. Het gerucht gaat dat het een iPad-achtige beeldverhouding van 4:3 heeft. Wanneer de iPhone is dichtgeklapt, heeft hij een standaard iPhone-indeling die lijkt op de versie van iOS die we nu hebben.

Satellietfuncties

Apple werkt aan verschillende nieuwe satellietfuncties voor de iPhone en het is mogelijk dat sommige daarvan al in 2027 worden geïntroduceerd.

Apple Kaarten via satelliet.

Foto’s in Berichten via satelliet.

Satelliet-API-framework voor apps van derden.

5G via satelliet.

Satellietverbinding zonder dat er zicht op de hemel nodig is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prestaties en stabiliteit

Bloomberg heeft iOS 27 omschreven als een ‘Snow Leopard’-update, wat betekent dat we kunnen verwachten Apple zich richt op het verbeteren van de onderliggende prestaties en kwaliteit. Apple geeft prioriteit aan het opschonen van de iOS-code en het verwijderen van alles wat verouderd is. Mogelijk worden apps geüpgraded om de prestaties te verbeteren en sommige bestaande functies herschreven om ze efficiënter te maken. De code-updates zorgen mogelijk voor een meer responsieve en snellere versie van iOS. Apple streeft ook naar efficiëntieverbeteringen die kunnen zorgen voor verlenging van de batterijduur.

Overige features

Achtergrond – er komt een optie om zelf achtergronden te maken met de Image Playground-app; deze functie wordt geïntegreerd in het scherm voor het selecteren van een nieuwe achtergrond.

– er komt een optie om zelf achtergronden te maken met de Image Playground-app; deze functie wordt geïntegreerd in het scherm voor het selecteren van een nieuwe achtergrond. Safari – Safari krijgt een vernieuwde startpagina met vier tabbladen om te schakelen tussen favorieten, bladwijzers, de leeslijst en de geschiedenis.

– Safari krijgt een vernieuwde startpagina met vier tabbladen om te schakelen tussen favorieten, bladwijzers, de leeslijst en de geschiedenis. Agenda – volgens geruchten krijgt de Agenda-app nieuwe AI-functies. Siri zal ook gebruik kunnen maken van informatie uit de app.

– volgens geruchten krijgt de Agenda-app nieuwe AI-functies. Siri zal ook gebruik kunnen maken van informatie uit de app. Gezondheid – met een nieuwe functie voor het scannen van calorieën in de Camera-app zal het bijhouden van calorieën een prominentere rol gaan spelen in de Gezondheid-app. Apple was ook van plan een Health+ abonnementsdienst te lanceren, en hoewel dat plan is teruggeschroefd, kunnen er andere AI-wijzigingen in de gezondheidsapp komen.

– met een nieuwe functie voor het scannen van calorieën in de Camera-app zal het bijhouden van calorieën een prominentere rol gaan spelen in de Gezondheid-app. Apple was ook van plan een Health+ abonnementsdienst te lanceren, en hoewel dat plan is teruggeschroefd, kunnen er andere AI-wijzigingen in de gezondheidsapp komen. Weer – de Weer-app krijgt een nieuw paneel ‘Weersomstandigheden’ waarmee je vanuit de hoofdinterface kunt schakelen tussen temperatuur, regen en wind, zonder dat je een weermodule hoeft te openen.

– de Weer-app krijgt een nieuw paneel ‘Weersomstandigheden’ waarmee je vanuit de hoofdinterface kunt schakelen tussen temperatuur, regen en wind, zonder dat je een weermodule hoeft te openen. AirPods-instellingen – de AirPods-interface in de Instellingen-app wordt vereenvoudigd, met beter georganiseerde opties. Belangrijke functies zoals gehoorgezondheid zullen gemakkelijker te vinden zijn.

– de AirPods-interface in de Instellingen-app wordt vereenvoudigd, met beter georganiseerde opties. Belangrijke functies zoals gehoorgezondheid zullen gemakkelijker te vinden zijn. AirPlay-alternatieven – Apple voegt een functie toe waarmee gebruikers inhoud kunnen streamen naar AirPlay-alternatieven zoals Google Cast. Dit zou beperkt kunnen blijven tot iPhone-gebruikers in de EU, omdat het wordt geïmplementeerd als een vereiste van de Digital Markets Act.

WWDC

Apple presenteert iOS 27 op maandagavond 8 juni om 19u tijdens de WWDC. De uiteindelijke versie voor het grote publiek komt in september beschikbaar. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!