watchOS 27 release: wanneer krijgt jouw Apple Watch de grote update?

Apple presenteert het nieuwe watchOS 27 tijdens de WWDC op maandag 8 juni, maar wanneer kun je de uiteindelijke update eigenlijk verwachten?

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WWDC

Het nieuwe watchOS 27 is de belangrijkste update voor je Apple Watch van 2026. Apple presenteert de update tijdens de WWDC op maandag 8 juni. Om 19.00 uur Nederlandse tijd trapt Apple de WWDC dan af met de presentatie van de belangrijkste updates van het jaar, waaronder iOS 27, iPadOS 27 en watchOS 27. Die avond weten we welke nieuwe functies naar de Apple Watch komen. Dezelfde avond brengt Apple al de eerste testversie van watchOS 27 uit voor ontwikkelaars.

We moeten vervolgens nog wel even wachten op de definitieve update van watchOS 27. Die komt waarschijnlijk pas in september uit voor het grote publiek. Apple heeft de officiële release van watchOS 27 nog niet aangekondigd, maar houdt ieder jaar wel ongeveer dezelfde tijdlijn aan bij het uitbrengen van updates. Op deze dagen verschenen soortgelijke updates in voorafgaande jaren:

iOS 16: maandag 12 september 2022

iOS 17: maandag 18 september 2023

iOS 18: maandag 16 september 2024

iOS 26: maandag 15 september 2025

iOS 27: maandag 14 september 2026 (verwacht)

Als we deze lijn doortrekken is de kans dus groot dat watchOS 27 update op maandag 14 september 2026 beschikbaar komt voor alle gebruikers.

Nieuwe functies watchOS 27

watchOS 27 brengt weer veel nieuwe functies naar jouw Apple Watch. Ben je benieuwd wat je allemaal kunt verwachten? We zetten de belangrijkste vernieuwingen voor je op een rij.

1. Nieuwe wijzerplaat

Volgens geruchten komt de modulaire wijzerplaat met de update naar alle Apple Watches. Nu is deze wijzerplaat nog exclusief voor de grotere Apple Watch Ultra. Daarnaast komt er ongetwijfeld nog een extra wijzerplaat in het thema van watchOS 27.

2. Apple Intelligence

Apple Intelligence verscheen pas in 2025 op de Apple Watch. In 2026 gaat Apple een stap verder, want er komen meer AI-functies bij. Het is alleen nog niet duidelijk om welke features het gaat.

3. Verbeteringen

Volgens geruchten focust Apple verder op het verbeteren van de bestaande software. Apple zorgt er met de update naar watchOS 27 voor dat nieuwe functies stabieler werken en ook dat de software efficiënter werkt, zodat de accu minder snel leeg gaat.

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