iPhone 17e nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Dit nieuwe Apple-product is nu al véél populairder dan verwacht

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
6 maart 2026, 10:11
2 min leestijd
Dit nieuwe Apple-product is nu al véél populairder dan verwacht

Apple heeft onlangs meerdere nieuwe producten uitgebracht. Maar één product is nu al een stuk gewilder dan verwacht.

Lees verder na de advertentie.

Dit nieuwe Apple-product is nu al véél populairder dan verwacht

Naast een iPhone 17e, een iPad Air en de nieuwe MacBook Air 2026 kwam Apple ook met een speciale budget MacBook. Deze nieuwe MacBook Neo blijkt nu een stuk populairder dan verwacht. Nog voordat de laptop officieel in de winkels ligt, is één specifieke uitvoering al zo goed als uitverkocht voor de eerste leveringsdag.

neo

Het gaat om het basismodel in de kleur ‘blos’, de roze variant van de MacBook Neo. Bestellen kan nog steeds, maar de levering wordt in Nederland inmiddels pas verwacht op 12 maart.

Opvallend genoeg geldt dat alleen voor deze specifieke combinatie. De andere varianten zijn op dit moment nog beschikbaar met levering op 11 maart, dezelfde dag waarop de laptop officieel verschijnt. Dat betekent dat Apple waarschijnlijk minder voorraad heeft van deze kleur, of dat de roze uitvoering simpelweg een stuk populairder is bij kopers.

MacBook Neo in het kort

Apple presenteerde deze week de compleet nieuwe MacBook Neo, een betaalbare laptop die vooral bedoeld is voor studenten en mensen die een eenvoudige Mac zoeken.

De nieuwe laptop valt meteen op door zijn kleurrijke ontwerp. De MacBook Neo verschijnt namelijk in vier kleuren: zilver, indigo (blauw), citrus (geel) en blos (roze).

MacBook Neo vs MacBook Air 2026: wat is de beste keuze voor jou?

MacBook Neo vs MacBook Air 2026: wat is de beste keuze voor jou?

Lees verder

Onder de motorkap draait de laptop op een chip die oorspronkelijk voor de iPhone is ontwikkeld, wat bijzonder is voor een Mac. Hierdoor blijft de prijs relatief laag, terwijl de prestaties volgens Apple nog steeds ruim voldoende zijn voor dagelijkse taken zoals browsen, tekstverwerking en lichte fotobewerking.

Met een beginprijs van 699 euro is de MacBook Neo bovendien de goedkoopste MacBook die Apple ooit heeft uitgebracht. Daarmee ligt de prijs honderden euro’s lager dan die van de MacBook Air, wat de laptop voor een veel grotere groep gebruikers bereikbaar maakt.

MacBook Neo kopen?

Heb je je keuze gemaakt welke kleur van de MacBook Neo je wilt hebben? Wees er dan snel bij, anders moet je binnenkort misschien nóg langer wachten voordat je hem krijgt. Hieronder vind je alvast linkjes naar de bekende webshops!

Bron afbeelding: Apple
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Hardware MacBook Pro Mac Apple MacBook Neo MacBook Air 2026

Bekijk ook

MacBook Air 2026 prijzen: dit betaal je voor de nieuwste functies

MacBook Air 2026 prijzen: dit betaal je voor de nieuwste functies

Gisteren 17:04

MacBook Neo kleuren: zo ziet de kleurrijkste MacBook van 2026 eruit

MacBook Neo kleuren: zo ziet de kleurrijkste MacBook van 2026 eruit

4 maart 2026

MacBook Neo prijzen: nieuwe Mac is véél goedkoper dan verwacht

MacBook Neo prijzen: nieuwe Mac is véél goedkoper dan verwacht

4 maart 2026

Breaking
MacBook Neo onthuld: goedkoopste (én opvallendste) Mac in jaren

MacBook Neo onthuld: goedkoopste (én opvallendste) Mac in jaren

4 maart 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple MacBook Neo
Apple MacBook Neo

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren