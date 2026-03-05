MacBook Neo vs MacBook Air 2026: wat is de beste keuze voor jou?

Ben je van plan om de hagelnieuwe MacBook Neo aan te schaffen, of ga je toch liever voor de nieuwe MacBook Air 2026? Wij helpen je met kiezen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MacBook Neo vs MacBook Air 2026

Apple heeft onlangs zowel de MacBook Neo als de MacBook Air 2026 gepresenteerd. Wil je graag geld besparen en kies je voor de Neo (vanaf 699 euro), of heb je meer rekenkracht nodig en ga je voor de Air 2026 (vanaf 1199 euro). We vergelijken de nieuwe MacBooks met elkaar.

MacBook Neo MacBook Air 2026 (13 inch) 13 inch Liquid Retina-display 13,6 inch Liquid Retina-display A18 Pro-chip M5-chip 256 GB of 512 GB 512 GB, 1 TB, 2 TB of 4 TB 8 GB werkgeheugen 16 GB, 24 GB of 32 GB werkgeheugen Tot 16 uur batterijduur Tot 18 uur batterijduur Zilver, Blos, Citrus, Indigo Hemelsblauw, Zilver, Sterrenlicht, Middernacht Vanaf 699 euro Vanaf 1199 euro

Behuizing

Qua grootte en gewicht zijn beide MacBooks aan elkaar gewaagd. Het gewicht is met 1,23 kg zelfs identiek. De Neo is net ietsje kleiner dan de Air, maar ook net iets dikker: 29,75 x 20,64 x 1,27 cm ten opzichte van 30,41 x 21,50 x 1,13 cm. Verder heeft de MacBook Neo één USB 3-poort (USB-C) en één USB 2-poort (USB-C), en de MacBook Air 2026 twee Thunderbolt 4-poorten (USB-C).

Er zijn ook wat verschillen wat betreft het toetsenbord en de trackpad. De Neo heeft namelijk een Multi‑Touch-trackpad en de Air 2026 een Force Touch-trackpad. Alleen die laatste ondersteunt drukgevoelige besturing. De Air 2026 heeft daarnaast een Magic Keyboard met achtergrondverlichting, iets wat ontbreekt op de Neo. Die heeft een standaard Magic Keyboard, of een Magic Keyboard met Touch ID als je voor het 512 GB-model kiest. Werk je vaak in het donker, dan is het ontbreken van de achtergrondverlichting op de Neo dus wel een tekortkoming.

Scherm

De schermen zijn wat betreft de grootte ook niet heel verschillend: de Neo heeft een scherm van 13 inch, de Air heeft er een van 13,6 inch. Hierdoor wijkt de resolutie ook een beetje af: 2408 x 1506 pixels ten opzichte van 2560 x 1664 pixels. Het scherm van de Air 2026 is daarnaast voorzien van True Tone, wat op de Neo ontbreekt. De helderheid is met 500 nits dan weer gelijk op beide MacBooks.

Camera

De camera’s van MacBooks zijn voornamelijk bedoeld voor videogesprekken en daar zijn ze allebei voor geschikt. In de Neo zit een 1080p FaceTime HD-camera en in de Air een 12 MP-camera met Middelpunt. Dat laatste zorgt ervoor dat je automatisch beter in beeld blijft.

Prestaties

Hier zijn de verschillen wel wat groter, zeker als je kijkt naar de opties die je hebt. Om te beginnen draait de MacBook Neo op een A18 Pro-chip en de MacBook Air op een M5-chip. Dat is nogal een verschil, want de prestaties van de A18 Pro-chip komen min of meer overeen met een M1-chip. De Air 2026 ligt wat dat betreft dus wel een aantal stappen voor op de Neo.

Verder krijg je bij de Neo standaard 8 GB werkgeheugen en dat kun je ook niet verhogen. De Air 2026 heeft met 16 GB standaard al dubbel zoveel werkgeheugen. En dan heb je ook nog de mogelijk om voor 24 GB of 32 GB te kiezen. Ook qua opslagruimte heb je bij de Air veel meer mogelijkheden. Bij de Neo kun je kiezen voor 256 GB of voor 512 GB, bij de Air krijg je standaard 512 GB maar kun je ook kiezen voor 1 TB, 2 TB of zelfs 4 TB.

Batterij

Als we kijken naar de batterijduur is het verschil weer een stuk kleiner. Met de MacBook Neo kun je tot 11 uur draadloos internetten of tot 16 uur video streamen. Met de MacBook Air 2026 haal je respectievelijk 15 en 18 uur. De Air scoort hier dus wel wat beter, maar in de praktijk is de batterijduur van beide laptops heel acceptabel.

De MacBook Air 2026 is ook sneller met opladen dankzij de ondersteuning voor snelladen. Dit ontbreekt op de MacBook Neo.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voordelen MacBook Neo Véél goedkoper

Véél goedkoper Net ietsje compacter

Net ietsje compacter Leuke kleuren Nadelen MacBook Neo Langzamere chip

Langzamere chip Veel minder werkgeheugen

Veel minder werkgeheugen Goedkoopste versie heeft geen Touch ID

Voordelen MacBook Air 2026 Razendsnelle M5-chip

Razendsnelle M5-chip Dubbel zoveel werkgeheugen

Dubbel zoveel werkgeheugen Veel meer opties in opslagcapaciteit Nadelen MacBook Air 2026 Véél duurder

Véél duurder Extra opties maken de MacBook nog veel duurder

Extra opties maken de MacBook nog veel duurder Minder uitgesproken kleuren

Conclusie: MacBook Neo vs MacBook Air 2026

De MacBook Air 2026 is duidelijk een heel stuk beter dan de MacBook Neo, maar dat betekent zeker niet dat de MacBook Neo slecht is. Sterker nog: voor veel mensen heeft de Neo simpelweg voldoende te bieden. En daardoor kun je nu voor het eerst veel geld besparen bij de aankoop van een nieuwe Mac. Of de Neo voor jou ook voldoende te bieden heeft, hangt af van wat je ermee gaat doen. Ga je alleen maar typen, surfen en filmpjes kijken, dan heb je in principe niet meer nodig. Het ontbreken van achtergrondverlichting op het toetsenbord kan natuurlijk een nadeel voor je zijn, maar verder zul je niet tegen veel problemen aanlopen. Ben je van plan om aan de slag te gaan met foto- en/of videobewerking, dan ligt het natuurlijk anders. In dat geval heb je veel baat bij een snellere processor en (veel) meer werkgeheugen, en kom je automatisch bij de Air uit.

MacBook Neo of MacBook Air 2026 kopen?

Heb je je keuze gemaakt welke nieuwe MacBook je wilt aanschaffen? Plaats dan gelijk een pre-order, dan weet je zeker dat je je nieuwe laptop snel in huis hebt. Hieronder vind je alvast linkjes naar de bekende webshops!

MacBook Neo

MacBook Air 2026