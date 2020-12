Vandaag maak je bij iPhoned weer kans op een nieuwe prijs in onze adventskalender. Veiliger internetten, shoppen bij buitenlandse winkels en meer? Dat kan allemaal via een VPN-verbinding. Vandaag maak je kans op een driejarig abonnement bij CyberGhost VPN.

iPhoned-adventskalender 2020

Het is weer 15.00 uur geweest en dat betekent dat er weer een nieuw vakje is geopend in de iPhoned adventskalender. Vandaag maak je kans op een driejarig abonnement van de bekende VPN-dienst CyberGhost. Internetten via een VPN-dienst biedt verschillende voordelen, die we hieronder verder voor je uitlichten.

Bovendien is de winnaar van de Hono Watch ES (de prijs van 17 december) bekend. De winnaar is: Jan uit Klazienaveen. Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Vrijdag 18 december: Driejarig CyberGhost VPN-abonnement t.w.v. 82 euro

Als je internet via een VPN-verbinding biedt dat verschillende voordelen. Zo begeef je je via zo’n Virtual Private Network een stuk anoniemer op het internet. Websites kunnen je niet (goed) traceren en alles wat je uitspookt wordt niet gedeeld met allerlei partijen.

Ook is internetten via CyberGhost een stuk veiliger. Zo kun je via een VPN-verbinding prima internetten via een open wifi-verbinding op een station, vliegveld of koffietentje, omdat CyberGhost zorgt voor een extra beveiligingslaag. Daarnaast worden er geen logs bijgehouden, dus je bent volledig anoniem op het wereldwijde web. Tot slot kun je georestricties omzeilen en zo bijvoorbeeld buitenlands aanbod zien van streamingdiensten of shoppen bij nog meer winkels.

De klantenservice van CyberGhost staat 24/7 voor je klaar. Servers zijn verspreid over de hele wereld en men is al ruim vijftien jaar actief in de VPN-markt. De dienst staat voor het bewaken van digitale privacy en wil een ‘open internetervaring’ bieden. Tot slot is CyberGhost VPN niet alleen te gebruiken op je iPhone of iPad, maar ook op andere apparaten en besturingssystemen. Zo ben je via CyberGhost een digitaal spook, ontraceerbaar op het internet en dat allemaal via een veilige verbinding.

Voor deze winactie willen we CyberGhost bedanken, die het driejarige abonnement hebben gesponsord! De adviesprijs van dit abonnement bedraagt om en nabij 82 euro.

De gekozen winnaar is: Amib uit Zoetermeer. Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2020-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.