Wegdromen bij jouw favoriete muziek, telefoongesprekken voeren of al je vragen stellen aan Siri? Dat kan met de prijs van vandaag in de iPhoned adventskalender. Je maakt namelijk kans op de Supreme On-koptelefoon van fabrikant Teufel!

iPhoned-adventskalender 2020

We zijn er bijna… dus neem ook vandaag nog even een kijkje bij de iPhoned adventskalender. Teufel heeft namelijk een gloednieuwe Supreme On-hoofdtelefoon geregeld. Op zoek naar superieur geluid, fijne bediening en een perfecte pasvorm? Lees snel verder.

Woensdag 23 december: Teufel Supreme On-hoofdtelefoon t.w.v. 149,99 euro

De Supreme On is een prachtige hoofdtelefoon en te verkrijgen in meerdere kleuren. Verbinden met je iPhone, iPad of ander apparaat doe je makkelijk en snel via bluetooth. Je kunt ‘m trouwens ook gebruiken via een kabel, handig in combinatie met je MacBook of andere laptop.

Uiteraard kun je gebruikmaken van Siri om vragen te stellen, iets op je boodschappenlijstje te zetten of om te horen wanneer je volgende afspraak is. Bedienen kan daarnaast ook makkelijk met de fysieke ‘joystick’ op een van de oorschelpen. Op een volle lading kun je tot maximaal 30 uur wegdromen bij jouw gekozen muziek. De instellingen van het geluid en bijvoorbeeld de hoeveelheid bass kun je instellen via de Teufel-app.

Ook qua draagcomfort heb je niks te klagen met deze Supreme On-koptelefoon. Muziek luisteren doe je dan ook comfortabel dankzij de zachte oorkussens en lage contactdruk. Daarom is de hoofdtelefoon ook prima geschikt voor brildragers of lange luistersessies.

Voor deze winactie willen we Teufel bedanken, die de Supreme On-hoofdtelefoon hebben gesponsord! De adviesprijs van deze koptelefoon bedraagt 149,99 euro.

Laden…

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2020-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.