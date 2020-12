Je huis of kantoor beveiligen kan op allerlei manieren, maar een veilig huis is niet compleet zonder goede camera. Heb je nou nog geen extra paar ogen hangen? Doe dan mee met de iPhoned-adventskalender. Vandaag maak je namelijk kans op een slimme buitencamera van Gigaset. Meedoen is heel makkelijk en werkt zo.

iPhoned-adventskalender 2020

We naderen het einde van de iPhoned adventskalender, maar de komende dagen kun je nog allerlei toffe prijzen verwachten. Tot en met 24 december maak je namelijk elke werkdag kans op iets tofs. Vandaag is dat een beveiligingscamera van Gigaset.

Bovendien is de winnaar van het Honor-prijzenpakket (de prijs van 21 december) bekend. De winnaar is: Ruben uit Heerlen. Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Dinsdag 22 december: Outdoor camera van Gigaset t.w.v. 199,99 euro

Gigaset staat niet alleen bekend om hun dect-telefoons voor thuis of op kantoor en hun mobiele telefoons. Het bedrijf heeft namelijk ook allerlei slimme apparatuur. Vandaag kun je een outdoor camera winnen. Deze is uitbreidbaar, zodat je op een later moment altijd nog andere beveiligingsapparatuur kunt toevoegen.

De waterdichte camera neemt beelden op in een full hd-resolutie en heeft ook infrarood-nachtzicht tot vijftien meter. Beelden kun je uiteraard direct bekijken op je smartphone via de bijbehorende app. De camera kun je draadloos (of bekabeld) verbinden en installeren gaat makkelijk en snel.

Uiteraard is er ook bewegingsdetectie aanwezig, zodat de camera direct begint met opnemen zodra ‘ie iets in de smiezen heeft. Tot slot biedt Gigaset een viertal (betaalde) pakketten aan, waardoor je zelf kunt kiezen hoe uitgebreid je het apparaat wilt inzetten. Zo kun je zelf kiezen hoe lang je beelden kan terugkijken, of hoeveel camera’s je in het beveiligingssysteem wil opnemen en gebruiken.

Voor deze winactie willen we Gigaset bedanken, die de outdoor camera hebben gesponsord. De adviesprijs van deze camera bedraagt 199,99 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2020-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.