iPhone 20 komt in 2027 en ziet er mogelijk zo uit (iPhone-nieuws #31)

In 2027 viert Apple een jubileum en krijgt de iPhone 20 mogelijk heel een nieuw uiterlijk! Dit en meer in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.
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‘De iPhone 20 komt in 2027’ (en zo komt hij er waarschijnlijk uit te zien)
Apple viert in 2027 dat de iPhone maar liefst twintig jaar bestaat. Voor dat jubileum werkt het bedrijf volgens de laatste geruchten aan een opvallend toestel. De iPhone 20 krijgt mogelijk de grootste verandering in het ontwerp sinds de iPhone X uit 2017. Het belangrijkste verschil zit waarschijnlijk aan de buitenkant.
Dit zijn de nieuwe functies van de Apple Watch Series 12 (en Ultra 4)
Apple presenteert in september de nieuwe Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4. Volgens Mark Gurman van Bloomberg krijgen beide smartwatches een aantal handige verbeteringen. De nieuwe functies gelden voor zowel de wifi- als de cellular-uitvoering van de Apple Watch Series 12 en de Ultra 4.
MacBook Ultra op komst: met deze toffe verbeteringen
Apple werkt aan een compleet nieuwe MacBook voor veeleisende gebruikers. De nieuwe laptop draagt volgens geruchten de naam ‘MacBook Ultra’ en krijgt verschillende toffe nieuwe functies. De release zal ergens tussen eind 2026 en begin 2027 zijn, waarbij begin 2027 het meest waarschijnlijk lijkt.
Nieuwe versie van de iPhone Air krijgt deze 3 broodnodige updates
Apple sloeg met de iPhone Air een nieuwe weg in. De ultradunne iPhone maakte veel indruk met zijn design, maar wist niet iedereen te overtuigen. Vooral de batterijduur en de enkele camera werden vaak genoemd als minpunten. Apple voert op de iPhone Air 2 een aantal belangrijke updates toe die het toestel aantrekkelijker moeten maken.
Apple komt met een slimme bril (en dit is wanneer)
Na de Apple Watch en Vision Pro komt Apple met een slimme bril. Volgens Mark Gurman test het bedrijf verschillende nieuwe functies voor de hard- en software die de privacy van gebruikers en mensen in hun omgeving beter beschermen dan concurrerende producten. De onthulling staat volgens geruchten inmiddels al gepland.
Dit is het slechtste moment om een iPhone te kopen, maar nu niet
Twijfel je over de aanschaf van een nieuwe iPhone? Normaal gesproken is de zomer het slechtste moment om een nieuw model te kopen. Apple presenteert in september immers de volgende generatie, waardoor je voor hetzelfde geld al snel een verouderd toestel in handen hebt. Dit jaar is de situatie alleen anders.
Dankzij deze 3 tips doe je (veel) langer met de batterij van je iPhone
Loopt de batterij van je iPhone veel sneller leeg dan je graag zou willen? Daar kun je gelukkig zelf wel wat dingen aan doen. Apple geeft ook een aantal tips hoe je dit voor elkaar kunt krijgen. Omdat die niet allemaal even effectief zijn, zetten wij de drie belangrijkste tips die Apple geeft voor je op een rij.
Gmail komt met opvallende verandering
Gmail krijgt binnenkort een belangrijke verandering op het gebied van beveiliging, waarmee al je accounts veel beter moeten worden beschermd tegen hackers. Dankzij die verandering wordt het voor cybercriminelen een heel stuk lastiger om je gegevens te stelen via phishing of datalekken.
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