In 2027 viert Apple een belangrijk jubileum. De iPhone 20 krijgt daarom mogelijk een compleet nieuw uiterlijk!

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De iPhone 20 komt in 2027: en zo komt hij er (waarschijnlijk) uit te zien

Apple viert in 2027 dat de iPhone twintig jaar bestaat. Voor dat jubileum werkt het bedrijf volgens geruchten aan een opvallend toestel. De iPhone 20 krijgt mogelijk het grootste verandering in het ontwerp sinds de iPhone X uit 2017.

iPhone 20 bestaat bijna één stuk glas

Het belangrijkste verschil zit waarschijnlijk aan de buitenkant. Volgens geruchten kiest Apple voor een iPhone die bijna helemaal van glas is gemaakt. Het scherm loopt daarmee een klein beetje door over alle vier de randen.

Apple wil de randen rond het scherm zo dun mogelijk maken. Hierdoor lijkt de voorkant bijna uit één groot scherm te bestaan. Mogelijk noemt Apple het straks een ‘Liquid Glass Display’. Die naam past bij de glazen look van iOS 26 (en iOS 27).

Waar is het Dynamic Island?

Het is nog niet duidelijk wat er met het Dynamic Island gebeurt. Apple wil Face ID en de selfiecamera het liefst onder het scherm stoppen. Dan zie je geen zwart vlak of rondje meer. De techniek is alleen misschien nog niet goed genoeg in 2027. Daarom kan de iPhone 20 alsnog een klein cameragaatje of een kleiner Dynamic Island krijgen.

Er worden waarschijnlijk twee modellen gemaakt. Het kleine model krijgt een scherm van ongeveer 6,3 inch. Het scherm van het grote model wordt ongeveer 6,9 inch. Door de dunne schermranden gaat Apple bij het grootste toestel misschien zeggen dat het een iPhone is met een scherm van 7 inch.

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Knoppen die niet bewegen

Rondom het toestel komt vermoedelijk een dunne, glimmende rand. Van welk materiaal die wordt gemaakt, is nog niet zeker. Er gaan verhalen rond over aluminium, titanium en ‘Liquid Metal’, maar een definitieve keuze is niet bekend.

Ook de knoppen kunnen veranderen. Apple test naar verluidt knoppen die niet echt kunnen bewegen. Je voelt bij het indrukken alleen een klein tikje. Deze knoppen zouden ook werken met handschoenen, natte handen en een hoesje.

De iPhone 20 wordt in het najaar van 2027 verwacht. Waarschijnlijk verschijnt hij tegelijk met de tweede generatie van Apples opvouwbare iPhone. Maar voordat het zover is komt in september eerst nog de iPhone 18!

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