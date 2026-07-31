Murdoku is de puzzelhype waar iedereen het ineens over heeft. Met deze iPhone-app kun je meteen zelf beginnen.

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Murdoku is de nieuwe sudoku: zo speel je de populaire puzzels op je iPhone

Ben je gek op sudoku, maar inmiddels er een beetje op uitgekeken? Dan moet je Murdoku eens proberen! Dit is de nieuwe puzzelhype voor Sudoku-fans. Maar bij Murdoku vul je niet alleen vakjes in, maar los je ook een moord op.

Wat is Murdoku?

Murdoku is eigenlijk een mix van sudoku en Cluedo. Je krijgt een plattegrond met verschillende kamers, meubels, een slachtoffer en een groep verdachten. Daarna moet je met een paar aanwijzingen ontdekken waar iedereen stond.

Net als bij sudoku mag iedere persoon maar één keer in een rij en kolom voorkomen. Alleen werk je niet met cijfers, maar met verdachten. Een aanwijzing kan bijvoorbeeld zijn dat Lisa naast een tafel stond of dat Mark niet in de keuken was.

Door personen weg te strepen en op de juiste plek te zetten, blijft uiteindelijk de moordenaar over. Je hoeft dus niet te gokken. Alles is met logisch nadenken op te lossen. Dat maakt het spel makkelijk om te begrijpen, maar soms behoorlijk lastig om af te maken.

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Dit is waarom Murdoku zo populair is

Murdoku is bedacht door de Canadese puzzelmaker Manuel Garand. Het puzzelboek is in korte tijd uitgegroeid tot een flinke hit. In Spanje werden volgens de uitgever al honderdduizenden exemplaren verkocht en verschenen meerdere drukken. Ook op TikTok worden de kleurrijke moordpuzzels veel gedeeld.

Dat succes is niet zo vreemd. Een gewone sudoku kan soms wat droog aanvoelen. Bij Murdoku heb je juist het gevoel dat je een kleine detective bent. Iedere puzzel vertelt een eigen verhaaltje en een potje duurt meestal maar een paar minuten. Ideaal voor in de trein, op de bank of tijdens je koffiepauze.

Speel Murdoku op je iPhone

De Murdoku boekjes kosten al gauw 20 euro en dat is best veel om het even uit proberen. Probeer het daarom eerst eens met een app. Er is geen echte officiële Murdoku-app, maar Roomers – Sudoku Murder Logic komt erg dichtbij. De gratis iPhone-app werkt vrijwel hetzelfde: je plaatst verdachten in kamers, volgt de aanwijzingen en zoekt uit wie alleen met het slachtoffer achterbleef.

Roomers - Sudoku Murder Logic Luis Espinal Gratis via App Store via App Store

Roomers bevat 41 gratis puzzels en iedere dag verschijnt er een nieuwe zaak. De app werkt ook zonder internet, toont geen advertenties en verzamelt volgens de App Store geen gegevens. De teksten zijn wel alleen in het Engels.

Voor onbeperkte puzzels betaal je eenmalig 7,99 euro. Roomers is verkrijgbaar in de Nederlandse App Store en vereist iOS 17 of nieuwer.

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