Gmail komt met opvallende verandering (voor de beveiliging van álle accounts)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
29 juli 2026, 14:24
2 min leestijd
Gmail komt met opvallende verandering (voor de beveiliging van álle accounts)

Gmail krijgt een belangrijke verandering op het gebied van beveiliging, waarmee accounts veel beter moeten worden beschermd tegen hackers.

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Gmail komt met opvallende verandering

Heb je een Gmail-account, dan krijg je de komende tijd te maken met een opvallende verandering. Google wil namelijk dat steeds meer gebruikers overstappen op passkeys (ook wel toegangssleutels). Daarmee wordt inloggen niet alleen eenvoudiger, maar vooral ook een stuk veiliger dan met een traditioneel wachtwoord.

Een passkey vervangt je wachtwoord door een beveiligde digitale sleutel die is opgeslagen op je iPhone, iPad of Mac. Je logt vervolgens in met Face ID, Touch ID, of een pincode van je apparaat. Omdat je geen wachtwoord meer hoeft in te voeren, wordt het voor cybercriminelen veel lastiger om je gegevens te stelen via phishing of datalekken.

gmail verandering

Google introduceerde passkeys al eerder, maar wil deze manier van inloggen nu veel prominenter maken. Uiteindelijk moeten passkeys voor zoveel mogelijk Gmail-gebruikers de standaard worden. Daarmee sluit Google aan bij een bredere trend waarbij traditionele wachtwoorden langzaam verdwijnen.

Waarom dit belangrijk is

Wachtwoorden vormen al jaren een zwakke schakel in de beveiliging van online accounts. Veel mensen gebruiken hetzelfde wachtwoord op meerdere websites of kiezen een eenvoudig te raden combinatie. Passkeys lossen dat probleem op doordat de beveiligingssleutel alleen op jouw apparaat staat en niet kan worden onderschept via nepwebsites.

Ook als je per ongeluk op een phishing-link klikt, kunnen criminelen dankzij een passkey doorgaans alsnog niets beginnen. Dat maakt deze techniek aanzienlijk veiliger dan een klassiek wachtwoord in combinatie met sms-verificatie.

gmail verandering

Zo schakel je het in

Wil je direct overstappen? Dan kun je passkeys activeren via de beveiligingsinstellingen van je Google-account. Heb je een iPhone, dan wordt de passkey veilig opgeslagen in de app Wachtwoorden. Na deze verandering kun je bij Gmail en andere Google-diensten eenvoudig inloggen met Face ID of Touch ID, zonder ooit nog een wachtwoord te hoeven onthouden.

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