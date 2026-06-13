Apple presenteert iOS 27 en verklapt een geheim product (iPhone-nieuws #24)

Apple heeft eindelijk iOS 27 laten zien en daarbij (per ongeluk) ook een nieuw product verklapt. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Apple heeft tijdens de WWDC iOS 27 onthuld. Dat is de nieuwste versie van het besturingssysteem voor de iPhone. Het design blijft voor een groot deel hetzelfde maar je krijgt ook een aantal handige, nieuwe functies!

→ Dit is de iOS 27-update!

Er is weer een nieuwe functie voor WhatsApp beschikbaar! WhatsApp brengt regelmatig updates uit, waarmee meer verbeteringen en nieuwe features naar de berichtendienst komen. Maar één van die nieuwe functies kun je beter direct uitzetten.

→ Zet deze functie uit!

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CarPlay wordt uitgebreid met handige verbeteringen. Het bedienen van CarPlay gebeurt voortaan op een compleet andere manier. Ben je benieuwd wat er nog meer gaat veranderen? Dit zijn alle nieuwe functies die met iOS 27 naar CarPlay komen!

→ Meer functies voor CarPlay? Graag!

Tijdens de WWDC 2026 heeft Apple de nieuwe software-updates van het jaar gepresenteerd. Hiervan is iOS 27 uiteraard de belangrijkste. Maar iOS 27 komt jammer genoeg niet naar elke iPhone. Wij vertellen je welke iPhones de nieuwe update níét gaan krijgen.



→ Deze iPhones vallen af

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Apple heeft alle nieuwe functies voor de Apple Watch gepresenteerd! Bij de jaarlijkse WWDC is watchOS 27 aangekondigd. Helaas krijgen niet alle toestellen de update. Apple brengt de softwareversie alleen naar een beperkt aantal nieuwere Apple Watches.

→ Helaas, geen update voor deze Apple Watches

Apple heeft ontwikkelaars opgeroepen om af te stappen van het ontwerpen van apps voor specifieke apparaten en vaste schermoriëntaties. Apple wil dat ze zich richten op wat het bedrijf omschreef als een dynamisch scala aan formaten en beeldverhoudingen. Hiermee hint Apple op een nieuw te verschijnen apparaat.

→ Dit is het geheime Apple-apparaat

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Er komen grote veranderingen aan voor de Mac! Apple heeft macOS Golden Gate (27) aangekondigd bij de WWDC 2026. Met de nieuwe softwareversie komen veel nieuwe functies naar de Mac. Deze verbeteringen werken vooral met Apple Intelligence.

→ Dit zijn de nieuwe functies

Apple heeft watchOS 27 laten zien. De Apple Watch krijgt niet alleen nieuwe functies, maar wordt nog beter dankzij verschillende updates. Het is geen spectaculair re-design, maar deze aanpassingen zijn zeker welkom.

→ Dit maakt je Apple Watch veel beter

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