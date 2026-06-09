Apple onthult (per ongeluk) geheim product met iOS 27: dit is ‘m

Apple effent in iOS 27 de weg voor een geheim product, getuige nieuwe ontdekkingen in de update die nadruk leggen op flexibele app-layouts.

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Apple onthult geheim product met iOS 27

Tijdens de ‘State of the Union’-sessie heeft Apple ontwikkelaars opgeroepen om af te stappen van het ontwerpen van apps voor specifieke apparaten en vaste schermoriëntaties. Apple wil dat ze zich in plaats daarvan richten op wat het bedrijf omschreef als een dynamisch scala aan formaten en beeldverhoudingen. Hiermee hint Apple op een geheim apparaat, dat waarschijnlijk de eerste vouwbare iPhone is.

De richtlijn vraagt ontwikkelaars in feite om elke iOS-app te behandelen als iets dat mogelijk opnieuw moet worden ingedeeld voor een breed scala aan formaten. Dat is een vereiste die aanzienlijk logischer is als een toekomstige iPhone kan worden opengevouwen tot een groter binnenscherm.

Meer bewijs

Als dat nog niet genoeg bewijs was voor de aankomende vouwbare iPhone, heeft X-gebruiker @samhenrigold twee strings ontdekt in de frameworks van iOS 27. Die wijzen rechtstreeks op vouwbare hardware: ‘foldState’ en ‘angleDegrees’. En dan is er nog een derde ontdekking: een nieuwe sleutel die het totale aantal ingebouwde schermen op een apparaat weergeeft. Dit is een verdere aanwijzing dat Apple de softwarestack voorbereidt op een ‘geheim product’ dat meer dan één geïntegreerd scherm kan weergeven.

iOS 27 framework references “foldState” and “angleDegrees” but I’m sure that’s nothing pic.twitter.com/PcYNVvymms — sam henri gold (@samhenrigold) June 8, 2026

De vouwbare iPhone, die naar alle waarschijnlijkheid de ‘iPhone Ultra‘ gaat heten, wordt naar verwachting in september 2026 aangekondigd. Deze iPhone verschijnt dan samen met de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Het wordt een boekvormig ontwerp met een binnenscherm van ongeveer 7,8 inch en een omslagscherm van 5,5 inch.

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Andere geruchten over belangrijke functies van de vouwbare iPhone zijn onder meer Touch ID in plaats van Face ID, een titanium frame en een Liquid Metal-scharnier, dubbele camera’s aan de achterzijde, de A20-chip en de C2-modem. De iPhone Ultra gaat waarschijnlijk meer dan 2000 dollar kosten, waarmee het de duurste iPhone ooit wordt. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte.