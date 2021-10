iPhone 13 Pro: deze games ondersteunen het gloednieuwe scherm

Met het 120Hz ProMotion-scherm is de iPhone 13 Pro (Max) een geweldig apparaat om te gamen. Maar welke games ondersteunen 120 frames per seconde (fps)? Je leest het in dit overzicht.

iPhone-games met 120 fps

Als je een gamer bent, word je blij van de iPhone 13 Pro (Max). Hij is uitgerust met een krachtige processor, heeft een fantastisch oled-scherm en het vlaggenschip ververst beelden tot 120Hz. Helaas werkt de 120Hz-verversingssnelheid niet standaard voor alle apps; ontwikkelaars moeten nog iets aanpassen in de code om het ProMotion-display te ondersteunen.

Op dit moment hebben een handjevol games de 120Hz-modus gekregen. Het gaat om de volgende spellen:

De bekendste is Genshin Impact. De game werd onlangs bij de Apple Design Awards uitgeroepen tot de beste game in de categorie ‘Visuals & Graphics’. Het spel staat bekend om zijn bloedstollende vechtscènes en heeft volgens Apple de visuele grens verlegd voor mobiel gamen. Met de nieuwe 120 fps-modus is dat nu nog indrukwekkender.

In de komende periode volgen meer games. Apple heeft het ontwikkelaars overigens makkelijk gemaakt om te zorgen dat de spellen met het ProMotion-scherm werken. In de codering van een app kunnen zij de 120Hz-verversingssnelheid zelf ‘ontgrendelen’, zo legt het bedrijf van Tim Cook uit in een artikel voor ontwikkelaars.

120Hz voor games

Het 120Hz-scherm is geweldig voor games. De hoge ververssnelheid zorgt dat games met veel visueel spektakel vloeiender afspelen. Dit ziet er niet alleen fantastisch uit; de hoge verversingssnelheid zorgt dat je een fractie sneller kunt reageren. Bij competitieve games – zoals shooters – levert dit je een klein voordeel op.

Ben je zelf een iPhone-game tegengekomen die overweg kan met 120 fps, maar nog in de lijst ontbreekt? Laat het vooral weten in de reacties, dan werken we dit artikel bij.

