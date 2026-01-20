iPhone 13 Pro vs iPhone 17 Pro: het is écht tijd om over te stappen!

Heb je een iPhone 13 Pro dan is het geen slecht idee om over te stappen naar de iPhone 17 Pro, kijk maar naar de vergelijking in dit artikel.

iPhone 13 Pro vs iPhone 17 Pro

De iPhone 13 Pro dateert alweer uit 2021 en wordt dit jaar dus vijf jaar oud. Heb je zo’n iPhone, dan is het inmiddels wel tijd om over te stappen naar een iPhone 17 Pro. We laten je zien wat de verschillen zijn tussen deze twee Pro-modellen.

iPhone 13 Pro iPhone 17 Pro 6,1 inch Super Retina XDR OLED 6,3 inch Super Retina XDR OLED A15 Bionic-chip A19 Pro-chip 128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB opslagruimte 256 GB, 512 GB of 1 TB opslagruimte 6 GB werkgeheugen 12 GB werkgeheugen Tot 22 uur video afspelen Tot 31 uur video afspelen Alpengroen, Zilver, Goud, Grafiet en Sierra Blue Kosmisch Oranje, Diepblauw en Zilver € 898,- € 1.195,-

Behuizing

De iPhone 13 Pro heeft een roestvrijstalen frame. Dat van de iPhone 17 Pro is gemaakt van aluminium. Hierdoor zijn de toestellen even zwaar (204 g), ook al is de 17 Pro met 150 x 71,9 x 8,75 mm groter dan de 13 Pro (146,7 x 71,5 x 7,65 mm). De iPhone 13 Pro heeft verder nog een Lightning-aansluiting. De iPhone 17 Pro is voorzien van USB C, en heeft ook een Cameraregelaar en een Actieknop.

Scherm

Beide toestellen hebben een Super Retina XDR‑display met ProMotion, maar alleen de iPhone 17 Pro is voorzien van always-on en het Dynamic Island. Ook is het scherm van de 17 Pro gemaakt van sterker glas, waar bovendien een antireflectie-coating op zit. Verder heeft het scherm van de iPhone 17 Pro met 3000 nits een veel hogere maximale helderheid dan de iPhone 13 Pro (1200 nits). Het scherm van de 17 Pro is buiten dus veel beter af te lezen.

Camera

Een van de grootste verschillen zien we bij de camera. De iPhone 17 Pro heeft namelijk drie 48-megapixelcamera’s en dat is een flinke verbetering ten opzichte van de drie 12-megapixelcamera’s op de iPhone 13 Pro. Daarbij kun je met de iPhone 17 Pro 4x optisch inzoomen in plaats van 3x met de iPhone 13 Pro. Ook de frontcamera van de 17 Pro is met 18 megapixel en Center Stage een stuk beter dan die van de 13 Pro (12 megapixel).

Prestaties

Ook bij de prestaties zijn de verschillen aanzienlijk. De iPhone 13 Pro draait namelijk op een A15 Bionic-chip met 6 GB werkgeheugen, wat al niet genoeg is om Apple Intelligence te ondersteunen. De iPhone 17 Pro heeft daarentegen een A19 Pro-chip met 12 GB werkgeheugen. Dat is meer dan ruim genoeg voor Apple Intelligence en sowieso een heel flinke stap voorwaarts. De iPhone 17 Pro is dan ook veel krachtiger dan de iPhone 13 Pro.

Batterij

Nog een onderdeel waar we een behoorlijk verschil tegenkomen. De batterijduur van de iPhone 13 Pro is 22 uur video afspelen zeker niet slecht, maar de iPhone 17 Pro doet er nog eens 9 uur bovenop en komt op 31 uur video afspelen. Ook dat is een behoorlijke stap vooruit.

Voordelen iPhone 13 Pro Goedkoper

Goedkoper Meer kleuropties

Meer kleuropties Verkrijgbaar in 128 GB (mocht je dat willen) Nadelen iPhone 13 Pro Een stuk minder krachtig

Een stuk minder krachtig Minder goede camera’s

Minder goede camera’s Beperkte tijd updates

Voordelen iPhone 17 Pro Razendsnelle iPhone

Razendsnelle iPhone Uitstekende camera’s

Uitstekende camera’s Maximaal aantal updates Nadelen iPhone 17 Pro Duurder

Duurder Slechts 3 kleuropties

Slechts 3 kleuropties Niet verkrijgbaar met 128 GB (mocht je dat willen)

Conclusie: iPhone 13 Pro vs iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro is zonder meer een veel krachtigere iPhone dan de iPhone 13 Pro. Het toestel is veel sneller, heeft veel betere camera’s en een flink langere batterijduur. Met een USB C-aansluiting en ondersteuning voor Apple Intelligence is de iPhone 17 Pro ook veel meer op de toekomst voorbereid. Heb je nog een iPhone 13 Pro, dan is overstappen zeer zeker een goed idee. Te meer omdat je waarschijnlijk niet meer heel lang updates ontvangt van Apple.

iPhone 17 Pro kopen?

