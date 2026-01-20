iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

iPhone 13 Pro vs iPhone 17 Pro: het is écht tijd om over te stappen!

Maurice Snijders
Maurice Snijders
20 januari 2026, 14:04
3 min leestijd
iPhone 13 Pro vs iPhone 17 Pro: het is écht tijd om over te stappen!

Heb je een iPhone 13 Pro dan is het geen slecht idee om over te stappen naar de iPhone 17 Pro, kijk maar naar de vergelijking in dit artikel.

Lees verder na de advertentie.

Inhoud

Behuizing Scherm Camera Prestaties Batterij Voor- en nadelen Conclusie

Inhoud

Behuizing Scherm Camera Prestaties Batterij Voor- en nadelen Conclusie

iPhone 13 Pro vs iPhone 17 Pro

De iPhone 13 Pro dateert alweer uit 2021 en wordt dit jaar dus vijf jaar oud. Heb je zo’n iPhone, dan is het inmiddels wel tijd om over te stappen naar een iPhone 17 Pro. We laten je zien wat de verschillen zijn tussen deze twee Pro-modellen.

iPhone 13 ProiPhone 17 Pro
6,1 inch Super Retina XDR OLED6,3 inch Super Retina XDR OLED
A15 Bionic-chipA19 Pro-chip
128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB opslagruimte256 GB, 512 GB of 1 TB opslagruimte
6 GB werkgeheugen12 GB werkgeheugen
Tot 22 uur video afspelenTot 31 uur video afspelen
Alpengroen, Zilver, Goud, Grafiet en Sierra BlueKosmisch Oranje, Diepblauw en Zilver
€ 898,-€ 1.195,-

Behuizing

De iPhone 13 Pro heeft een roestvrijstalen frame. Dat van de iPhone 17 Pro is gemaakt van aluminium. Hierdoor zijn de toestellen even zwaar (204 g), ook al is de 17 Pro met 150 x 71,9 x 8,75 mm groter dan de 13 Pro (146,7 x 71,5 x 7,65 mm). De iPhone 13 Pro heeft verder nog een Lightning-aansluiting. De iPhone 17 Pro is voorzien van USB C, en heeft ook een Cameraregelaar en een Actieknop.

Scherm

Beide toestellen hebben een Super Retina XDR‑display met ProMotion, maar alleen de iPhone 17 Pro is voorzien van always-on en het Dynamic Island. Ook is het scherm van de 17 Pro gemaakt van sterker glas, waar bovendien een antireflectie-coating op zit. Verder heeft het scherm van de iPhone 17 Pro met 3000 nits een veel hogere maximale helderheid dan de iPhone 13 Pro (1200 nits). Het scherm van de 17 Pro is buiten dus veel beter af te lezen.

iPhone 13 Pro 17

Camera

Een van de grootste verschillen zien we bij de camera. De iPhone 17 Pro heeft namelijk drie 48-megapixelcamera’s en dat is een flinke verbetering ten opzichte van de drie 12-megapixelcamera’s op de iPhone 13 Pro. Daarbij kun je met de iPhone 17 Pro 4x optisch inzoomen in plaats van 3x met de iPhone 13 Pro. Ook de frontcamera van de 17 Pro is met 18 megapixel en Center Stage een stuk beter dan die van de 13 Pro (12 megapixel).

Prestaties

Ook bij de prestaties zijn de verschillen aanzienlijk. De iPhone 13 Pro draait namelijk op een A15 Bionic-chip met 6 GB werkgeheugen, wat al niet genoeg is om Apple Intelligence te ondersteunen. De iPhone 17 Pro heeft daarentegen een A19 Pro-chip met 12 GB werkgeheugen. Dat is meer dan ruim genoeg voor Apple Intelligence en sowieso een heel flinke stap voorwaarts. De iPhone 17 Pro is dan ook veel krachtiger dan de iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro 17

Batterij

Nog een onderdeel waar we een behoorlijk verschil tegenkomen. De batterijduur van de iPhone 13 Pro is 22 uur video afspelen zeker niet slecht, maar de iPhone 17 Pro doet er nog eens 9 uur bovenop en komt op 31 uur video afspelen. Ook dat is een behoorlijke stap vooruit.

Voordelen iPhone 13 Pro

  • Goedkoper
  • Meer kleuropties
  • Verkrijgbaar in 128 GB (mocht je dat willen)

Nadelen iPhone 13 Pro

  • Een stuk minder krachtig
  • Minder goede camera’s
  • Beperkte tijd updates

Voordelen iPhone 17 Pro

  • Razendsnelle iPhone
  • Uitstekende camera’s
  • Maximaal aantal updates

Nadelen iPhone 17 Pro

  • Duurder
  • Slechts 3 kleuropties
  • Niet verkrijgbaar met 128 GB (mocht je dat willen)
iPhone 13 Pro 17

Conclusie: iPhone 13 Pro vs iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro is zonder meer een veel krachtigere iPhone dan de iPhone 13 Pro. Het toestel is veel sneller, heeft veel betere camera’s en een flink langere batterijduur. Met een USB C-aansluiting en ondersteuning voor Apple Intelligence is de iPhone 17 Pro ook veel meer op de toekomst voorbereid. Heb je nog een iPhone 13 Pro, dan is overstappen zeer zeker een goed idee. Te meer omdat je waarschijnlijk niet meer heel lang updates ontvangt van Apple.

iPhone 17 Pro kopen?

Ben je van plan om een iPhone 17 Pro aan te schaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

Apple iPhone 17 Pro deals

Abonnement
Los toestel
Refurbished

Apple iPhone 17 Pro

120 min of 120 sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 54,50 p/m

Eenmalig toestel € 70,00

Gemiddeld p/m: € 57,62

Bekijk bij Belsimpel
Odido

Apple iPhone 17 Pro

150 min en onbeperkt sms

6000MB (5G)

2 jaar

€ 51,00 p/m

Eenmalig toestel € 164,00

Gemiddeld p/m: € 58,04

Bekijk bij Belsimpel
Vodafone

Apple iPhone 17 Pro

150 min of 150 sms

30000MB (5G)

2 jaar

€ 58,50 p/m

Eenmalig toestel € 48,00

Gemiddeld p/m: € 60,71

Bekijk bij Belsimpel
KPN
Vergelijk alle Apple iPhone 17 Pro abonnementen
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
iPhone iPhone Apple iPhone 13 Pro iPhone 17 Pro

Bekijk ook

iPhone 17 Pro vs iPhone 15 Pro: is het al tijd om over te stappen?

iPhone 17 Pro vs iPhone 15 Pro: is het al tijd om over te stappen?

10 december 2025

Deze iPhone kun je beter laten liggen als je hem later wilt doorverkopen

Deze iPhone kun je beter laten liggen als je hem later wilt doorverkopen

5 december 2025

5 redenen waarom de iPhone 17 Pro (Max) ideaal is voor ondernemers

5 redenen waarom de iPhone 17 Pro (Max) ideaal is voor ondernemers

28 oktober 2025

iPhone 17 vs 17 Pro camera: dit zijn exclusieve functies voor de Pro

iPhone 17 vs 17 Pro camera: dit zijn exclusieve functies voor de Pro

1 oktober 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 13 Pro

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren