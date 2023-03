iPhone-batterij vervangen nóg duurder: zoveel betaal je nu bij Apple

Apple heeft de prijzen voor het vervangen van je iPhone-batterij nóg duurder gemaakt. Hoeveel ga je nu betalen voor een nieuwe accu?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple verhoogt prijzen van nieuwe iPhone-batterij

Wil jij binnenkort de batterij van je iPhone vervangen? Dan hebben we slecht nieuws, want Apple heeft de prijzen voor een nieuwe iPhone-accu verhoogd. Voor een nieuwe batterij bij een iPhone 6, 7, 8 en SE betaalde je voorheen minimaal 55 euro. Bij een iPhone X of nieuwer kostte een nieuwe batterij zelfs al 75 euro. Deze prijzen zijn nu dus nog verder gestegen. Wij zetten de nieuwe prijzen voor je onder elkaar.

Zoveel kost een nieuwe accu voor je iPhone

Sinds 1 maart heeft Apple de tarieven voor een nieuwe accu van je iPhone verhoogd. Je betaalt voor een nieuwe batterij van een iPhone SE, iPhone 8 of ouder model nu 79 euro. Bij een iPhone X of nieuwer leg je vanaf 1 maart 99 euro neer voor een nieuwe accu. Je bent dus 24 euro meer kwijt voor een vervangende accu dan voorheen.

Lees ook: Batterij van iPhone is geel – dit moet je doen

Bij een iPhone 14 is de prijs voor het vervangen van de batterij niet veranderd. Dat is maar goed ook: voor een nieuwe accu van de iPhone 14 legde je al 119 euro neer. Dat is al behoorlijk meer dan bij een oudere iPhone.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is wanneer je de iPhone-batterij moet laten vervangen

Wil je weten of je iPhone een nieuwe accu nodig heeft? Dit kan je eenvoudig checken in de instellingen van je telefoon onder ‘Batterij > Batterijconditie en opladen’. In dit overzicht staat de batterijcapaciteit van jouw telefoon. Hoe lager dit percentage, hoe slechter de conditie van de accu die in je iPhone zit.

Als dit percentage 80 procent of lager is, is het raadzaam om een nieuwe accu aan te schaffen. In dat geval ga je namelijk echt merken dat je iPhone-batterij verslechterd is en gaat je accu veel sneller leeg.

Het is ook mogelijk om je batterij te laten vervangen bij een Apple Store of op te sturen naar Apple zelf. Natuurlijk is het ook mogelijk om je batterij te vervangen bij een erkende Apple serviceprovider.

Zo doe je langer met je iPhone-batterij

Je legt sinds deze maand behoorlijk wat extra geld neer als je jouw iPhone-batterij wilt laten vervangen door Apple, dus het is raadzaam om zuinig om te gaan met de iPhone-accu.

Check voor het vervangen van de batterij altijd je garantie even, want Apple vervangt gratis de batterijen die binnen de garantieperiode vallen. Bij aankoop van een nieuwe iPhone heb je standaard één jaar garantie bij Apple.

Lees ook: iPhone 14 Pro always-on kost je maar liefst 20 procent van je batterij

Ben je benieuwd hoe je langer met je iPhone-batterij doet? Er zijn verschillende manieren om zuiniger met de accu van je iPhone om te gaan. Lees hier al onze iPhone-tips waarmee jouw accu het weer wat langer volhoudt.

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws of meer iPhone-tips? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.