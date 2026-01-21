iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

iPhone 18 Pro (Max) krijgt een opvallende verandering: zo ziet die eruit

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
21 januari 2026, 12:31
4 min leestijd
iPhone 18 Pro (Max) krijgt een opvallende verandering: zo ziet die eruit

Apple werkt aan de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, die een opvallende verandering krijgen. Zo ziet het aangepaste design eruit!

Lees verder na de advertentie.

iPhone 18 Pro (Max)

In 2026 zien we weer een reeks nieuwe iPhones, waaronder de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Volgens geruchten werkt Apple aan een aantal belangrijke veranderingen bij de iPhones, zowel boven als onder de motorkap. Eén van die aanpassingen is het Dynamic Island, dat naar verluidt veel kleiner is bij de nieuwe generatie van de iPhone. Dit wordt een opvallende verandering bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max.

Apple introduceerde het Dynamic Island bij de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. De feature geldt als vervanging van de notch, de inkeping aan de bovenkant van eerdere iPhones. Het Dynamic Island verbergt de Face ID-sensor en de frontcamera, maar daar komt bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verandering in. Apple plaatst de Face ID-sensor onder het scherm, waardoor het Dynamic Island deze sensor niet meer hoeft te verbergen.

iphone 18 dynamic island
De Face ID-sensor (links) en de frontcamera (rechts).

Kleiner Dynamic Island

Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verdwijnt alleen de frontcamera onder het Dynamic Island. Het was al langer duidelijk dat Apple werkt aan een kleinere versie van het Dynamic Island en die verandering gaan we bij de iPhone 18 Pro (Max) eindelijk zien. De feature wordt compacter, waardoor je meer ruimte overhoudt bij het display van de nieuwe Pro-modellen. Dat is een belangrijke verbetering, want het Dynamic Island neemt in sommige gevallen nog te veel ruimte in beslag.

Dat is bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max niet meer het geval. Over de positie van het compactere Dynamic Island gaan meerdere geruchten, maar die blijken nu gebaseerd op een vertaalfout. In een Chinees bericht wordt gesproken van een nieuw component in de linkerhoek van het scherm bij de iPhone 18 Pro (Max). Waar dit eerder werd vertaald als het Dynamic Island, blijkt dit nu de Face ID-sensor te zijn. Deze verdwijnt onder het scherm, dat niet zichtbaar is aan de voorzijde van de iPhone 18 Pro (Max). Het Dynamic Island verandert niet van positie bij de volgende Pro-modellen.

18 pro irritatie
Het Dynamic Island verandert niet van positie (links).

Meer over de iPhone 18 Pro (Max)

Apple werkt aan een grote verandering bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, want het Dynamic Island gaat voor het eerst in jaren op de schop. In tegenstelling tot eerdere geruchten blijft het Dynamic Island gecentreerd aan de bovenkant van het iPhone-scherm. De Face ID-sensor wordt wél verplaatst, maar die verdwijnt onder het scherm. Van deze verandering merken gebruikers vermoedelijk weinig.

Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijg je weer wat meer ruimte op het scherm, maar dat is niet de enige verandering. Apple voorziet de toestellen van de nieuwe A20 Pro-chip en een aangepaste behuizing. We moeten nog even wachten op de nieuwe iPhones, want Apple presenteert de toestellen traditiegetrouw in september. Wil je op de hoogte blijven van de iPhone 18-serie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je niks mist van de volgende iPhone!

Ontvang als eerste updates over de nieuwe iPhone 18-serie!

Blijf op de hoogte van:
✅ Maandelijks de belangrijkste geruchten
✅ De datum van de officiële onthulling
✅ Wanneer de pre-order start
✅ Wanneer hij in de winkel ligt

Via: MacRumors
Bron afbeelding: MacRumors
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten iPhone Apple iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max

Bekijk ook

Gerucht: dit zijn álle nieuwe functies van de iPhone 18 Pro (Max)

Gerucht: dit zijn álle nieuwe functies van de iPhone 18 Pro (Max)

19 januari 2026

Nieuwe vorm van oplichting via iDeal (iPhone-nieuws #3)

Nieuwe vorm van oplichting via iDeal (iPhone-nieuws #3)

17 januari 2026

Deze verandering komt eindelijk naar de iPhone 18 Pro (Max)

Deze verandering komt eindelijk naar de iPhone 18 Pro (Max)

15 januari 2026

Hierdoor worden de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max mogelijk véél duurder

Hierdoor worden de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max mogelijk véél duurder

14 januari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 18 Pro
Apple iPhone 18 Pro

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren