iPhone 18 Pro (Max) krijgt deze handige feature (die Samsung juist mist)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
25 februari 2026, 11:03
4 min leestijd
iPhone 18 Pro (Max) krijgt deze handige feature (die Samsung juist mist)

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijgen een handige functie, die Samsung jaren geleden juist heeft geschrapt. Om deze feature gaat het!

Camerafunctie iPhone 18 Pro (Max)

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max staan dit jaar op de planning! Op de achtergrond is Apple al bezig met de eerste testfase van de nieuwe iPhones, waardoor er steeds meer geruchten over de toestellen naar buiten komen. Apple voorziet de iPhones ieder jaar van meer camerafuncties en dat is bij de iPhone 18 Pro (Max) naar verluidt niet anders. De Pro-modellen krijgen dit jaar voor het eerst een verstelbaar diafragma bij de hoofdcamera.

Met een verstelbaar diafragma kun je aanpassen hoeveel licht de camerasensor bereikt. Bij de iPhone 17 Pro (Max) en eerder doet de software achter de camera dit automatisch, waardoor foto’s en video’s nog wel eens te licht of te donker zijn. De nieuwe camerafunctie van de iPhone 18 Pro (Max) brengt daar verandering in, want je kunt het diafragma dan handmatig aanpassen. De camera van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijgt zo een belangrijke functie, die Samsung jaren geleden juist heeft geschrapt.

iPhone camera

Samsung schrapt verstelbaar diafragma

Een verstelbaar diafragma zagen we veel eerder al bij smartphones van Samsung. In 2018 bracht Samsung de Galaxy S9 uit, die voor het eerst over de camerafunctie beschikte. Een jaar later volgde de Samsung Galaxy S10 met dezelfde feature. In 2020 besloot Samsung de camerafunctie weer te schrappen, waardoor het opvallend is dat de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro max juist wel een variabel diafragma krijgen.

Samsung nam om meerdere reden afscheid van het verstelbare diafragma. De camerafunctie is relatief duur om te produceren, waardoor Samsung productiekosten kon besparen door de feature weg te laten. Het onderdeel zorgde bovendien voor een dikkere behuizing, dat reden genoeg was voor Samsung om het verstelbare diafragma te schrappen. Samsung komt mogelijk terug van die keuze, nu Apple de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max van een soortgelijke functie voorziet.

camerafunctie 18 pro

Meer over de iPhone 18 Pro (Max)

Huawei en Xiaomi bieden nu al telefoons met een verstelbaar diafragma aan. De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max komen later dit jaar met een soortgelijke camerafunctie, waardoor Samsung naar verluidt overweegt om het onderdeel weer terug te brengen. Volgens geruchten heeft Samsung inmiddels aan partners gevraagd om verstelbare lenzen te ontwikkelen, nu Apple de functie naar de iPhone 18-serie brengt.

Het komt vaker voor dat Apple en Samsung features van elkaar overnemen, waardoor het weinig verrassend is als de functie van de iPhone 18 Pro (Max) ook naar toekomstige Samsung-toestellen komt. Andere verbeteringen van de iPhone 18 Pro (Max) zijn een nieuwe processor, kleine Dynamic Island en vernieuwde cameraregelaar. Wil je meer weten over de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max? Bekijk dan hier het laatste nieuws:

Via: MacRumors
Bron afbeelding: macrumors
Geruchten iPhone Apple iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max

Apple iPhone 18 Pro
Apple iPhone 18 Pro

