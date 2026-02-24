iPhone 18 Pro (Max) verschijnt in een bijzondere kleur: zo ziet die eruit

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verschijnen naar verluidt in een bijzondere kleur. Benieuwd welke dat is? Zo ziet de nieuwe kleur eruit!

iPhone 18 Pro (Max) kleur

Het is inmiddels even geleden dat Apple de iPhone 17-serie heeft uitgebracht, waardoor we langzaam kunnen kijken naar de nieuwe iPhones van 2026. Dit jaar staan de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max op de planning. Apple voorziet de iPhones traditiegetrouw niet alleen van een nieuwe processor, maar brengt de toestellen ook in nieuwe kleuren uit. Dat is bij de iPhone 18 Pro (Max) niet anders, die volgens nieuwe geruchten in een bijzondere kleur verschijnt.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman werkt Apple aan een rode uitvoering van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Dat zou een opvallende keuze zijn van Apple, want nooit eerder verscheen een Pro-model in een rode kleur. Van reguliere iPhones zijn regelmatig rode uitvoeringen uitgebracht, de iPhone 14 was de laatste iPhone in deze kleur. Dit jaar zien we naar verluidt eindelijk weer een rode iPhone.

Opvallende kleuren populair

Goed nieuws dus als je van plan bent om de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max te halen, want de toestellen verschijnen in een bijzondere kleur. Waar Apple opvallende kleuren eerder alleen naar de reguliere iPhones bracht, is daar in 2025 verandering in gekomen bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Die Pro-modellen zijn beschikbaar in een zilveren, diepblauwe én kosmisch oranje uitvoering.

Laatstgenoemde is een feloranje kleur, die veel populairder is dan verwacht. Vooral in China is de oranje iPhone 17 Pro (Max) een groot succes. Voor Apple is dit succes reden genoeg om de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max ook in een opvallende kleur uit te brengen. Het is nog onduidelijk of de rode uitvoering een vervanging van kosmisch oranje is, of je de iPhone 18 Pro (Max) straks in beide kleuren kunt halen. Andere verwachte kleuren zijn paars en koffiebruin bij de Pro-modellen van 2026.

Meer over de iPhone 18 Pro (Max)

De kans is dus groot dat Apple dit jaar voor het eerst een rode iPhone uitbrengt in september. Eerder verschenen de rode uitvoeringen van iPhones juist in het voorjaar, als aanvulling op de bestaande kleuren. Het is nog onduidelijk voor welke rode tint Apple kiest bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Na het succes van de feloranje uitvoering lijkt een felrode iPhone 18 Pro (Max) een logische keuze.

Naast de opvallende kleur krijgen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max de nieuwe A20 Pro-chip en een verbeterde camera. De draadloze verbindingen van de iPhone worden eveneens beter, want internet via satelliet komt naar de iPhone 18 Pro (Max). We moeten nog even wachten op de nieuwe iPhones, pas in september kondigt Apple ze aan. Wil je op de hoogte blijven van de iPhone 18-serie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je geen enkele nieuwe functie mist!