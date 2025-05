Elk jaar verschijnt de nieuwe iPhone in september. Maar niet de iPhone 18, want die komt veel later dan verwacht.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 18 komt veel later dan verwacht (en dit is wanneer)

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo gaat Apple de release van de iPhone 18 flink naar achteren schuiven. Normaal wordt de nieuwe iPhone altijd in september door Apple gepresenteerd, maar daar lijkt het bedrijf nu vanaf te stappen.

Sterker nog: Apple is van plan om de release van de iPhone 18-modellen te splitsen. De iPhone 18 Pro, de iPhone 18 Pro Max en een vouwbare iPhone staan gepland voor het derde kwartaal van 2026. De standaard iPhone 18 en de iPhone 18e komen dan later dan verwacht en komen de eerste helft van 2027. De releases van de komende jaren zien er dan als volgt uit.

Derde kwartaal 2025: iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air en iPhone 17;

Eerste kwartaal 2026: iPhone 17e;

Derde kwartaal 2026: iPhone Fold, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Air;

Eerste kwartaal 2027: iPhone 18, iPhone 18e;

Derde kwartaal 2027: iPhone Fold 2, iPhone 19 Pro Max, iPhone 19 Pro, iPhone 19 Air.

Kuo denk dat Apple dit doet omdat concurrenten hun ‘flagship’ toestellen altijd in de eerste helft van het jaar presenteren. Een andere reden kan zijn dat Apple hun releases wat meer willen verspreiden voor marketing-doeleinden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Door de releases te spreiden kan Apple ook makkelijker de benodigde resources spreiden. Dat de iPhone 18 later dan verwacht komt zou overigens ook de eerste keer zijn dat Apple moedwillig hun releases gaat veranderen. Al sinds de iPhone 4S (in 2011) brengt Apple de nieuwe iPhones altijd in het derde kwartaal uit.

Dit is de iPhone Fold

Al bijna tien jaar horen we geruchten over de Fold, de eerste vouwbare iPhone, en het ziet ernaar uit dat het apparaat nu in 2026 eindelijk werkelijkheid gaat worden. Dat duurt nog steeds eventjes, maar het apparaat wordt wel steeds concreter. Wil je meer weten over de iPhone Fold? Hier vind je 6 dingen die je moet weten over de toekomstige iPhone Fold!