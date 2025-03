Apple werkt echt aan de iPhone Fold: de eerste vouwbare iPhone

We hebben in het verleden vaker geschreven dat Apple over twee jaar met een vouwbare iPhone ‘Fold’ komt, maar nu lijkt het echt waar te zijn.

Apple werkt aan vouwbare iPhone ‘Fold’

Meerdere bronnen zijn het erover eens dat de eerste opvouwbare iPhone van Apple uitgevouwen een 7,8-inch display aan de binnenkant heeft en een 5,5-inch display aan de buitenkant. Een aantal van deze bronnen zijn de analisten Ming-Chi Kuo en Jeff Pu, en het Weibo-account ‘Digital Chat Station’. Het feit dat er nu overeenstemming is over deze schermformaten en dat ze zijn uitgelekt, geeft aan dat deze specificaties van het apparaat waarschijnlijk definitief zijn.

Volgens Kuo gaat de vouwbare iPhone ‘Fold’ open als een boek en dus niet zoals de Galaxy Z Flip van Samsung. Pu en Kuo denken allebei dat de vouwbare iPhone in het vierde kwartaal van 2026 in massaproductie gaat, wat betekent dat het apparaat volgend jaar al in beperkte hoeveelheden op de markt zou kunnen komen. Een release ergens in 2027 lijkt wel waarschijnlijker.

Overige specificaties

Naast het 7,8-inch display aan de binnenkant en het 5,5-inch display aan de buitenkant, zal de vouwbare iPhone ‘Fold’ volgens Kuo twee camera’s aan de achterkant hebben. Ook verwacht hij één camera aan de voorkant, een Touch ID-aan/uitknop in plaats van Face ID en een batterij met een hoge dichtheid.

Kuo verwacht ook dat het toestel 4,5 mm dun zal zijn als het is uitgeklapt en zo’n 9 tot 9,5 mm wanneer het is ingeklapt. Verder zei hij nog dat het toestel een titanium buitenkant zal hebben, maar dat het scharnier waarschijnlijk bestaat uit een mix van titanium en roestvrij staal.

Onlangs schreven we al dat de eerste vouwbare iPhone ‘Fold’ waarschijnlijk meer dan 2000 dollar gaat kosten. Dat zou betekenen dat hij bijna twee keer zo duur wordt als de iPhone 16 Pro Max. Of dat inderdaad het geval gaat zijn, blijft dus nog zo’n twee jaar afwachten.