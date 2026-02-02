Apple is volgens geruchten van plan om de nieuwe iPhone een veel betere accu te geven. Maar daar kleeft wel een nadeel aan.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Accuduur van de iPhone wordt veel beter in 2026 (maar er is een groot nadeel)

In 2026 is Apple van plan om de nieuwe iPhone 18-serie uit te brengen. Apple komt dan eerst met de vouwbare iPhone Fold en de iPhone 18 Pro (Max). De reguliere iPhone 18 zal dan nog wat langer op zich laten wachten en in 2027 pas verschijnen.

Volgens geruchten gaat Apple bij de iPhone Fold ook de accu flink verbeteren. De accu lijkt zelfs groter te worden dan 5500 mAh. Dat zeg je misschien niet zo heel veel, maar ter vergelijking: de huidige ‘accukoning’ (de iPhone 17 Pro Max) heeft een accu van 4832 mAh. De versie met alleen e-sim (onder andere te koop in de VS) heeft een iets grotere accu, maar dat scheelt niet zo heel veel.

Zelfs de concurrenten in het Android-kamp hebben niet zo’n grote accu in hun vouwbare smartphones. De Google Pixel 10 Pro Fold heeft een capaciteit van 5015 mAh. De Samsung Galaxy Z Fold 7 heeft een accu van 4400 mAh.

Ook doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo is van mening dat Apple gaat proberen om de batterijduur te boosten bij de nieuwe iPhone 18 Fold. Ook yeaux1122 (die vaker met dit soort geruchten komt) claimde al eerder dat Apple een accu aan het testen is tussen de 5400 en 5800 mAh.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is dus mooi dat Apple de accu een stuk gaat verbeteren bij de nieuwe iPhone. Het is al langer een veelgehoorde wens om langer met een acculading te doen. Maar jammer genoeg is er volgens deze geruchten ook minder goed nieuws. Het lijkt erop dat alleen de iPhone Fold een flink grotere accu gaat krijgen. De overige iPhones krijgen slechts minimale accu-upgrades.

Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwe iPhones in 2026!