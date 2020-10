iPhone 12, mini, Pro of Pro Max? Alle iPhone 12-modellen vergeleken

Met vier nieuwe iPhones is er meer keuze dan ooit. Maar welk iPhone 12-model kun je het beste kiezen? Dat hangt vooral van je gebruik af. In dit artikel vergelijken we de vier telefoons met elkaar op de punten die er toe doen.

iPhone 12 modellen vergeleken: welke kies jij?

Vanaf morgen zijn de iPhone 12 en iPhone 12 Pro te bestellen, de iPhone 12 mini en Pro Max volgen in november. Ondanks deze ‘uitgesmeerde’ release, zullen veel mensen hun keuze vandaag of morgen maken. iPhoned helpt je een handje: welke iPhone 12 past het beste bij jou? We vergelijken de vier toestellen uitgebreid met elkaar.

Prijs

We beginnen met de prijs: voor veel mensen waarschijnlijk de belangrijkste reden om voor een specifiek model te kiezen. De prijzen lopen dit jaar flink uiteen, wat verschillende oorzaken heeft. Allereerst bepaalt het formaat van het scherm de prijs: hoe groter, hoe duurder.

Wel is het belangrijk om te onthouden dat de iPhone 12 Pro standaard 128GB aan intern geheugen heeft en het instapmodel van de iPhone 12 is uitgerust met 64GB aan opslag. De vanafprijzen zijn als volgt, waarbij de prijs toeneemt als je een model kiest met meer intern geheugen. Bekijk alle prijzen in ons iPhone 12 prijzen overzicht.

iPhone 12: vanaf 909 euro

vanaf 909 euro iPhone 12 mini: vanaf 809 euro

vanaf 809 euro iPhone 12 Pro: vanaf 1159 euro

vanaf 1159 euro iPhone 12 Pro Max: vanaf 1259 euro

Scherm

Goed nieuws voor de iPhone 12 (mini)-liefhebbers: alle vier de iPhones zijn vanaf dit jaar uitgerust met hetzelfde oled-display. Apple noemt het een ‘Super Retina XDR-display’. In de praktijk betekent het dat de schermen van de Pro-modellen veel lijken op die van vorig jaar, maar dat de iPhone 12 ten opzichte van de 11 flink vooruitgang boekt.

Vorig jaar was het oled-scherm één van de redenen om de iPhone 11 Pro boven de iPhone 11 te verkiezen, maar dat is dit jaar dus niet meer het geval.

iPhone 12: 6,1 inch oled-scherm, resolutie: 2532 bij 1170 pixels

6,1 inch oled-scherm, resolutie: 2532 bij 1170 pixels iPhone 12 mini: 5,4 inch oled-scherm, resolutie: 2340 bij 1080 pixels

5,4 inch oled-scherm, resolutie: 2340 bij 1080 pixels iPhone 12 Pro: 6,1 inch oled-scherm, resolutie: 2532 bij 1170 pixels

6,1 inch oled-scherm, resolutie: 2532 bij 1170 pixels iPhone 12 Pro Max: 6,7 inch oled-scherm, resolutie: 2778 bij 1284 pixels

Camera

De camera is vooral de plek waar je de verschillen tussen de iPhone 12 en de Pro-modellen gaat zien. Allereerst hebben de iPhone 12 en iPhone 12 mini allebei een dubbele cameralens, de Pro en Pro Max krijgen er een telelens en de nieuwe LiDAR-scanner bij. Met deze scanner worden portretfoto’s en augmented reality verbeterd.

Door de extra lens kunnen de iPhone 12 Pro en Pro Max ook beter zoomen zonder kwaliteit te verliezen. De Pro en Pro Max hebben tot vier keer optische zoom, de iPhone 12 en 12 mini moeten het met twee keer doen. Uiteraard kun je naast optisch ook nog digitaal zoomen. De frontcamera is bij alle toestellen hetzelfde: een 12 megapixel-selfiecamera.

iPhone 12: dubbele 12 megapixel cameralens: ultragroothoek en groothoeklens

dubbele 12 megapixel cameralens: ultragroothoek en groothoeklens iPhone 12 mini: dubbele 12 megapixel cameralens: ultragroothoek en groothoeklens

dubbele 12 megapixel cameralens: ultragroothoek en groothoeklens iPhone 12 Pro: driedubbele 12 megapixel cameralens: ultragroothoek, groothoek, Telelens, LiDAR-scanner.

driedubbele 12 megapixel cameralens: ultragroothoek, groothoek, Telelens, LiDAR-scanner. iPhone 12 Pro Max: driedubbele 12 megapixel cameralens: ultragroothoek, groothoek, Telelens, LiDAR-scanner.

Design en kleuren

Het oog wil natuurlijk ook wat. Hoewel alle vier de iPhones het nieuwe design hebben, zijn er wel wat uiterlijke verschillen merkbaar. Zo hebben de Pro-modellen een rand van roestvrijstaal en is die van de 12 en 12 mini van aluminium gemaakt. Daarnaast zit er vooral verschil in de beschikbare kleuren. Net als bij de iPhone 11 zijn de goedkopere iPhones een stuk kleurrijker.

iPhone 12: Rood, Blauw, Groen, Zwart, Wit

Rood, Blauw, Groen, Zwart, Wit iPhone 12 mini: Rood, Blauw, Groen, Zwart, Wit

Rood, Blauw, Groen, Zwart, Wit iPhone 12 Pro: Zilver, Zwart, Goud, Blauw

Zilver, Zwart, Goud, Blauw iPhone 12 Pro Max: Zilver, Zwart, Goud, Blauw

Overige specificaties

Omdat de iPhones nog niet in de winkels liggen, is er ook nog wat onduidelijkheid over de exacte specificaties van de toestellen. Zo verscheen gisteren een eerste benchmarktest waaruit zou blijken dat de iPhone 12 4GB aan werkgeheugen heeft en de iPhone 12 Pro met 6GB RAM is uitgerust. Dat zou de Pro-iPhones onder andere beter maken in het draaien van meerdere apps tegelijk of het uitvoeren van zware processen.

iPhone 12: 4GB RAM, Face ID, Barometer, Gyroscoop, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Omgevingssensor

4GB RAM, Face ID, Barometer, Gyroscoop, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Omgevingssensor iPhone 12 mini: waarschijnlijk 4GB RAM, Face ID, Barometer, Gyroscoop, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Omgevingssensor

waarschijnlijk 4GB RAM, Face ID, Barometer, Gyroscoop, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Omgevingssensor iPhone 12 Pro: 6GB RAM, Face ID, Barometer, Gyroscoop, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Omgevingssensor

6GB RAM, Face ID, Barometer, Gyroscoop, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Omgevingssensor iPhone 12 Pro Max: waarschijnlijk 6GB RAM, Face ID, Barometer, Gyroscoop, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Omgevingssensor

Bescherming

De vier toestellen hebben dezelfde IP68-certificering gekregen. Dat betekent dat je het toestel tot 30 minuten op 6 meter diepte kunt houden. We zouden er nog steeds niet mee gaan zwemmen, maar als het toestel per ongeluk in een bak water valt, zou hij dus gewoon moeten blijven werken.

Ook goed om te weten: alle vier de iPhones zijn uitgerust met ‘Ceramic Shield’, een extra stevige beschermlaag die volgens Apple tot vier keer betere bescherming zorgt bij valpartijen. Wij zouden er echter voor de zekerheid gewoon een hoesje om doen.

Verbindingen en ondersteuning

Nog iets wat de vier iPhones gelijk hebben: ze zijn allemaal uitgerust met ondersteuning voor 5G. Dat is voor Nederland vooral een fijne functie om alvast te hebben, omdat het 5G-netwerk pas de komende jaren hier beschikbaar komt. Koop je echter een nieuwe iPhone, dan is het fijn om te weten dat je ook over een paar jaar nog gewoon je voordeel kunt doen met 5G.

De iPhones ondersteunen daarnaast allemaal de nieuwe MagSafe-aansluiting. Deze magnetische aansluiting op de achterkant maakt draadloos opladen (met de juiste opladers) makkelijker en sneller en maakt nieuwe accessoires mogelijk. Alle iPhones kun je bovendien draadloos opladen.

Conclusie

Hoewel er meer iPhones dan ooit zijn om uit te kiezen, liggen ze tegelijkertijd dichter bij elkaar dan ooit. De keuze voor welk toestel bij je past zal vooral afhangen van de prijs, het schermformaat en waar je de camera voor wil gaan gebruiken. De schermen zijn wat kwaliteit betreft identiek, de toestellen draaien op dezelfde processor en hebben hetzelfde nieuwe design. Dus wat moet je nu kiezen?