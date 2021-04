iPad Pro 2021: 5 opvallende details over Apples krachtige tablet

De iPad Pro 2021 mag er dan hetzelfde uitzien als zijn voorganger, onder dat bekende gezicht is er heel wat veranderd. Deze vijf details kende je vast nog niet.

iPad Pro 2021 details die je gemist hebt

De eerste iPad met een M1-chip, een gloednieuw mini-led-display op de 12,9 inch-variant en een sterk verbeterde frontcamera: de iPad Pro 2021 verbetert zijn voorganger op meerdere fronten. De iPad doet echter meer dan dat, al heeft Apple dat niet allemaal besproken tijdens de keynote. Hoog tijd dus voor ons om een duik te nemen in de kleinste details van deze gloednieuwe krachtige tablet.

1. Thunderbolt 4 voor het eerst in een iPad

Met de iPad Pro zagen we in 2018 al hoe handig het is dat Apple de Lightningpoort met usb-c verving. Nu doet het bedrijf er een schepje bovenop door de tablet ook Thunderbolt te laten ondersteunen. Daardoor is de iPad Pro 2021 voor nog meer accessoires geschikt.

Zo kun je de tablet nu ook aansluiten op Thunderbolt-docks en kun je data in veel hogere snelheid overzetten op een externe harde schijf. Handig als je grote bestanden wilt exporteren. Daarnaast zijn er ook monitors die speciaal voor Thunderbolt zijn ontworpen en nu ook met deze iPad overweg kunnen.

2. Center Stage ondersteunt alle video-apps

Met de Center Stage-functie benut de iPad Pro 2021 zijn verbeterde frontcamera optimaal. Door persoonsherkenning kan de iPad zelfstandig inzoomen en de camera meebewegen als jij heen en weer loopt. De camera blijft je volgen, tot je buiten het bereik van de groothoeklens gaat.

Apple heeft bevestigd dat de Center Stage-functie niet alleen voor FaceTime beschikbaar komt: alle ontwikkelaars krijgen toegang tot deze functie, zodat ze hem in hun apps in kunnen bouwen. Daarmee lijkt het een kwestie van tijd tot ook Microsoft Teams, Zoom, Google Meet en Skype hiermee aan de slag gaan.

3. Verschillen in werkgeheugen

Voor het eerst benoemt Apple de hoeveelheid werkgeheugen van een iPad. Afhankelijk van de hoeveelheid opslag neemt ook het werkgeheugen toe. Hoe meer werkgeheugen, hoe meer taken je iPad tegelijk uit kan voeren. Dit zal vooral van pas komen voor mensen die hun iPad bijvoorbeeld gebruiken om video’s te bewerken en te exporteren, of die een grote hoeveelheid aan zware apps tegelijk willen gebruiken. Het overzicht met iPad Pro 2021 RAM is als volgt.

128GB: 8GB RAM

256GB: 8GB RAM

512GB: 8GB RAM

1TB: 16GB RAM

2TB: 16GB RAM

4. 12.9 inch variant ondersteunt oud Magic Keyboard niet

Eigenaren van de 12,9 inch iPad opgelet: als je wilt upgraden naar een 2021-model en je hebt ook een Magic Keyboard, dan hebben we slecht nieuws. Door het mini-led-display is de tablet dikker geworden, waardoor hij niet meer blijft hangen aan de oude versie van het Magic Keyboard. Je zult dus een nieuw exemplaar van 399 euro erbij moeten kopen.

5. Minder gaatjes voor de speakers

Een opvallend detail als je de gaatjes van de speakers telt. Hoewel de iPad net als vorig jaar nog steeds is uitgerust met vier speakers, zijn er wel een stuk minder gaatjes in de behuizing aanwezig. Het model uit 2020 had 17 gaatjes voor iedere speaker, de 2021-versie heeft er maar elf. Het zal dus even afwachten zijn of dit ook invloed heeft op de geluidskwaliteit of het maximale volume dat deze iPad kan behalen.

iPad Pro 2021 vanaf vrijdag te bestellen, geleverd eind mei

De nieuwe iPad Pro is vanaf aanstaande vrijdag 30 april om 14:00 uur te bestellen in Nederland. Toch zul je nog wat langer moeten wachten tot de eerste exemplaren bezorgd worden. Apple zegt dat de tablet ‘medio mei’ geleverd wordt, maar geeft nog geen concrete datum. Volgens een gerucht zou het om 21 en 22 mei gaan. Reken er maar op dat de levertijden na vrijdag zullen oplopen, dus houd daar rekening mee als je de nieuwste iPad zo snel mogelijk in huis wilt hebben.