De nieuwe 12,9-inch iPad Pro heeft een groot nadeel: het nieuwe 2021-model blijkt niet compatibel te zijn met de oude Magic Keyboard-foliobehuizing van de 2018- en 2020-modellen.

Slecht nieuws voor iPad Pro 2020-bezitters

Heb je al een iPad Pro uit 2018 of 2020 met de bijbehorende Magic Keyboard-foliobehuizing en wil overstappen naar de 12,9-inch iPad Pro met mini-led display? Dan is er helaas ook minder goed nieuws. Zo blijkt dat de ‘oudere’ Magic Keyboard-hoes niet geschikt is voor de nieuwste iPad.

De ontdekking komt van de Franse website iGeneration en betekent dus dat gebruikers van de iPad Pro 2021 ook een nieuwe hoes met toetsenbord moeten aanschaffen. De vernieuwde iPad met mini-led scherm en snellere M1-processor is namelijk iets dikker dan zijn voorgangers. De iPad Pro 2021 is 0,5 millimeter dikker dan het 2020-model. Deze toename is waarschijnlijk te wijten aan het complexere mini-led scherm. Dankzij mini-led heeft de 12,9-inch iPad Pro een heel hoog dynamisch bereik (hdr) en blinkt het apparaat uit in het weergeven van contrasten.

Er is gelukkig ook een lichtpuntje. De nieuwe 2021 Magic Keyboard-hoes kun je wél met de de vorige 2018 en 2020-iteraties gebruiken. De hoes is dus niet enkel geschikt voor de nieuwste iPad Pro.

Meer over de nieuwe iPad Pro

De iPad Pro 2021 is de krachtigste Apple-tablet ooit. Het apparaat wordt namelijk aangestuurd door een M1-chip en is daarmee net zo snel als de iMac 2021-computer en MacBook Pro-laptop.

Daarnaast is kwaliteit van de voorste camera ook flink toegenomen. Deze camera heeft nu 12 megapixel (was 7 megapixel) en kan jou tijdens het videobellen volgen. Zo kun je tijdens een FaceTime-gesprek een beetje bewegen zonder uit beeld te raken. Ideaal in deze tijd met veel online vergaderingen en colleges.

De iPad Pro 2021 pre-order begint op 30 april om 14:00 uur. Mocht je van de nieuwe 12,9-inch iPad Pro een gelijkwaardig laptopalternatief willen maken, vergeet dan niet de nieuwste Magic Keyboard-hoes aan de bestelling toe te voegen. Vanaf halverwege mei ligt de iPad Pro 2021 in de winkels.

