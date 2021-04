De iPad Pro 2021 is de beste Apple-tablet ooit, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. De duurste Pro is bijna drie keer duurder dan het instapmodel. Hierbij een overzicht van alle iPad Pro 2021 prijzen.

iPad Pro 2021 prijs: zo duur kun je het maken

Net zo krachtig als de nieuwe iMac, overal 5G-internet én een ongeëvenaard mini-led-scherm. De nieuwe iPad Pro is flink verbeterd en met gemak de krachtigste Apple-tablet tot nu toe. Aan de prijs is weinig gesleuteld. Dat is goed nieuws voor kopers, want de prijs-kwaliteitsverhouding gaat er hierdoor op vooruit.

De iPad Pro 2021 komt in twee formaten: 11 inch en 12,9 inch. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat alleen de grotere versie een Liquid Retina XDR Display heeft. Dit is Apples marketingnaam voor mini-led. Een mini-led toont betere contrasten dan het lcd-scherm van de 11 inch-iPad Pro 2021.

Het moge duidelijk zijn dat de iPad Pro er flink op vooruit is gegaan. Hier staat wel tegenover dat de 12,9 inch-variant duurder is geworden. Deze begint bij 1219 euro, 100 euro meer dan de iPad Pro 2020 destijds kostte. De prijs van de iPad Pro 2021 met 11 inch-scherm is gelijk gebleven: 899 euro.

Prijzen van de iPad Pro 2021 (11 inch)

Opslag Wifi Wifi én 5G 128GB 899 1069 256GB 1009 1179 512GB 1229 1399 1TB 1669 1839 2TB 2109 2279 Prijzen in euro’s

Prijzen van de iPad Pro 2021 (12,9 inch)

Opslag Wifi Wifi én 5G 128GB 1219 1389 256GB 1329 1499 512GB 1549 1719 1TB 1989 2159 2TB 2429 2599

Prijzen in euro’s

5G op iPad Pro 2021 kost 170 euro extra

De iPad Pro 2021 is de eerste iPad die met 5G overweg kan. Dat is goed nieuws, want de komende jaren rolt het nieuwe mobiele netwerk breder uit in Nederland. 5G is stabieler dan 4G en vanaf volgend jaar ook een stuk sneller. Het toevoegen van 5G aan de iPad Pro 2021 kost 170 euro, welk schermformaat en/of opslagcapaciteit je ook kiest.

Ga je de tablet niet onderweg gebruiken, of heb je vrijwel altijd een goede wifi-verbinding om mee te internetten? Dan is het waarschijnlijk slimmer om de wifi-versie van de nieuwe iPad Pro te kopen.

Meer over de nieuwe iPad Pro

De iPad Pro 2021 is de krachtigste Apple-tablet ooit. Hij wordt aangestuurd door een M1-chip en is daarmee net zo snel als de iMac 2021-computer en MacBook Pro-laptop.

Ook tof: de voorste camera heeft nu 12 megapixel (was 7 megapixel) en kan jou tijdens het videobellen volgen. Zo kun je tijdens een FaceTime-gesprek een beetje bewegen zonder uit beeld te raken.

De iPad Pro 2021 pre-order begint op 30 april om 14:00 uur. Vanaf dan kun je de beste Apple-tablet ooit vooruitbestellen. Vanaf halverwege mei ligt de iPad Pro 2021 in de winkels. Je kunt de nieuwe Apple-tablet al reserveren via onderstaande links:

Bestel de iPad Pro 2021 (11 inch) bij:

Coolblue: 899 euro

Bestel de iPad Pro 2021 (12,9 inch) bij: