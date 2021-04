iPad 2021: 7 verwachtingen voor de instaptablet van 2021

Het nieuwe instapmodel van de iPad lijkt een bescheiden update te worden, die de tablet weer een stukje beter maakt. Dit zijn onze verwachtingen voor de iPad 2021.

iPad 2021 verwachtingen

Met de Pro, Air, mini en reguliere iPad is er genoeg te kiezen, maar al jaren is het instapmodel de populairste keuze. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Hoewel de iPad 2021 geen baanbrekende verbeteringen door lijkt te voeren, zijn de dingen die veranderen wel stuk voor stuk de moeite waard.

1. Verbeterde beeldkwaliteit door gelamineerd scherm

Het belangrijkste onderdeel van een iPad is natuurlijk het scherm. Goed nieuws dus dat Apple eindelijk iets doet aan de beeldkwaliteit van de reguliere iPad, die inmiddels flink achterloopt op de rest.

Volgens geruchten introduceert Apple een gelamineerd scherm, die het laagje lucht tussen het glas en display weghaalt. Dat zorgt niet alleen voor mooier beeld, maar je ziet ook veel minder reflectie. Handig als je de iPad wel eens buiten gebruikt. Wat het formaat betreft zal Apple dit jaar voor een 10,2 inch-display gaan. Groot genoeg om twee apps naast elkaar te gebruiken met de multitasking-functies van iPadOS.

2. Dunner en lichter design

De iPad Air ging vorig jaar de iPad Pro achterna met een randloos scherm, maar voor de reguliere iPad is dit in 2021 nog niet zover. Apple zou ook dit jaar voor een klassiek design kiezen, dat wel net iets dunner en lichter wordt.

Qua ontwerp zal de tablet dus meer gaan lijken op de iPad Air uit 2019. Dat maakt het niet het meest moderne design, maar wel een die al jaren zijn kwaliteit bewezen heeft.

3. Touch ID in plaats van Face ID

De iPad 2021 is het instapmodel, en om die prijs zo laag mogelijk te houden zal Apple geen geavanceerde functies als Face ID toevoegen. Zelfs de duurdere iPad Air 2020 heeft geen Face ID, dus reken er maar niet op dat je deze iPad kunt ontgrendelen door er naar te kijken.

In plaats daarvan zal de iPad 2021 gewoon weer een Touch ID-knop krijgen die in de schermrand verwerkt zit. Pas als de tablet overstapt op een moderner design komt hier verandering in.

4. Apple Pencil 1 ondersteuning

Terwijl de geruchten het alweer over een Apple Pencil 3 hebben, lijkt de iPad 2021 wederom enkel overweg te kunnen met de klassieke eerste generatie Apple Pencil. Door het design niet te veranderen en de Lightning-aansluiting te behouden, is dat de enige Pencil die met de tablet overweg kan. Pas als de iPad een vierkanter design krijgt zoals de Air of Pro kan er een nieuwe Pencil worden toegevoegd.

5. Nieuwe chip maakt iPad toekomstbestendig

Een nieuw jaar, een nieuwe chip voor de iPad. Ook dit jaar zal de tablet weer uitgerust worden met een moderne variant van de door Apple zelf ontwikkelde A-serie chips. Dat is hard nodig, want de iPad staat bekend om zijn lange levensduur dankzij de jarenlange ondersteuning voor iPadOS-updates.

Met de iPad 2021 zal Apple weer een tablet af moeten leveren die minstens vijf jaar overweg kan met de nieuwste functies van iPadOS. Daar hoort ook een chip bij die daar toekomstbestendig genoeg voor is.

6. Dezelfde prijs als de iPad 2020

Naar verwachting zal Apple de prijs van de iPad nauwelijks veranderen ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf heeft zijn aanbod aan tablets inmiddels duidelijk ingedeeld: een kleinere iPad mini, relatief goedkope iPad, de iets duurdere iPad Air en prijzige iPad Pro. Omdat ook de Pro en Air naar verwachting identiek geprijsd worden, zal dat voor de iPad 2021 waarschijnlijk hetzelfde zijn. Dat zou het volgende betekenen.

iPad 2021 (32GB) – 388,50 euro

iPad 2021 (128GB) – 488,50 euro

7. Mogelijk onthuld op 20 april

De geruchten zijn het er nog niet helemaal over eens, maar de kans bestaat dat we de nieuwe iPad morgen al te zien krijgen. Dan organiseert Apple om 19:00 uur Nederlandse tijd het eerste Apple-event van het jaar. Wil je weten wat we daar nog meer verwachten? Check dan ons handige overzicht met Apple-event verwachtingen.

