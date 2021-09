iPhone 13-event: 5 verwachtingen voor de grootste keynote van het jaar

Volgende week is het eindelijk zover: de iPhone 13 wordt op 14 september onthuld tijdens de grootste keynote van het jaar. Al onze verwachtingen voor het Apple-event van september 2021 lees je in dit artikel.

Lees verder na de advertentie.

5 verwachtingen voor het Apple-event van september

De iPhone 13-serie wordt op dinsdag 14 september om 19.00 uur Nederlandse tijd eindelijk onthuld. Maar er komt waarschijnlijk nog veel meer uit Apples hoge hoed. We zetten onze verwachtingen voor het Apple-event van september 2021 op een rij. Lees je mee?

1. iPhone 13 Pro (Max)

De ster van de avond is natuurlijk de iPhone 13-serie. En dan vooral de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. De nieuwe topmodellen bevatten waarschijnlijk aardig wat verbeteringen. Zo draaien ze op een snellere A15-chip en beschikken de telefoons over een 120Hz-display. Daarmee ziet alles wat je doet er een stuk soepeler uit. Ook wordt de notch waarschijnlijk iets kleiner. Daarnaast sleutelt Apple aan de camera’s. Met name de ultragroothoeklens gaat er op de iPhone 13 Pro (Max) waarschijnlijk stevig op vooruit, zodat je betere foto’s (in het donker) maakt.

De telefoons blijven met 6,1 en 6,7 inch vermoedelijk net zo groot als hun voorgangers, de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Mogelijk komt er wel een model met maar liefst 1 terabyte opslagruimte. Momenteel is 512GB het maximum.

Waarschijnlijk zijn de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max net zo duur als vorig jaar. Dat betekent dat je respectievelijk 1159 of 1259 euro betaalt voor het instapmodel met 128GB opslag.

Lees ook: iPhone 13-camera: inzoomen op de belangrijkste verwachtingen

2. iPhone 13 (mini)

Vind je dat te duur? Dan kun je altijd kiezen voor de gewone iPhone 13. Die is net zo snel én net zo groot als de iPhone 13 Pro. Hij heeft een mooi oled-scherm, maar dat is niet zo vloeiend als op zijn duurdere broer. Ook lever je een camera in, want de ‘gewone’ iPhone mist nog steeds de telelens van de Pro-modellen. Hiermee kun je inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Mogelijk beschikt de goedkopere iPhone 13 ook niet over de verbeterde ultragroothoeklens.

Als je een kleine smartphone wil, kun je terecht bij de iPhone 13 mini met zijn 5,4 inch-scherm. Daar betaal je vermoedelijk 809 euro voor. De 6,1 inch-variant kost je minimaal 909 euro. Waarschijnlijk beschikt het instapmodel over 64GB opslagruimte. Daarnaast is het misschien de laatste mini-iPhone, want Apple zou geen opvolger van de iPhone 13 mini meer willen uitbrengen.

Lees ook: iPhone 13 scherm: 5 verwachtingen voor het nieuwe iPhone-display

3. Apple Watch Series 7

Verder verwachten we tijdens het Apple-event van september ook de Apple Watch Series 7 te zien. Het horloge krijgt volgens de meeste geruchten een flinke upgrade. Zo worden de schermranden kleiner, waardoor het display zelf vermoedelijk kan groeien. Volgens geruchten komen er modellen van 41 en 45 millimeter. Ook qua batterijduur schijnt Apple er een schepje bovenop te doen.

Conceptafbeelding van de Apple Watch Series 7

Grote gezondheidsfuncties blijven (helaas) waarschijnlijk uit. De Series 7 focust zich op een nieuw design, dat doet denken aan dat van de iPhone 12, met rechtopstaande randen. Ook krijgt het slimme horloge waarschijnlijk een snellere processor. Een glucosemeter, waarmee je je bloedsuiker kunt checken, lijkt er niet te komen. Sommige analisten verwachten deze sensor pas in de Series 8.

Lees ook: Apple Watch Series 7: 5 verwachtingen voor de nieuwe Apple Watch

4. AirPods 3

De AirPods 2 zijn alweer 2,5 jaar oud en waren een bescheiden upgrade ten opzichte van de eerste generatie. Hoog tijd dus voor de AirPods 3. Dat roepen we overigens al een poosje, want er gaan al heel lang geruchten over de nieuwe oordopjes. Toch lijkt het erop dat we ze in september echt gaan zien.

We verwachten onder meer dat het ontwerp van de AirPods 3 op dat van de AirPods Pro gaat lijken. Dat betekent een kortere steel en een andere pasvorm. Daarnaast zijn ze mogelijk beter bestand tegen water. Handig als je de AirPods gebruikt tijdens het sporten. Verder wordt de geluidskwaliteit misschien verbeterd, al is hier nog weinig over bekend.

Lees ook: AirPods 3: 8 verwachtingen voor de grote AirPods-upgrade van 2021

5. Releasedatum iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8

Traditiegetrouw laat Apple tijdens het iPhone-event ook weten wanneer de nieuwe versie van iOS uitkomt. Dat zal met iOS 15 niet anders zijn. Hoewel we tijdens het Apple-event van september geen nieuwe iPads verwachten, geldt hetzelfde voor iPadOS 15. Ook watchOS 8 krijgt dan een releasedatum.

De updates introduceren tal van verbeteringen. Zo worden de notificaties op je iPhone compacter en kun je op de iPad aan de slag met flexibele widgets. De Apple Watch krijgt onder meer een nieuwe mindfullness-app.

Lees ook: iOS 15 preview: nieuwe iPhone-update is een evolutie, geen revolutie

Volg iPhoned vanavond!

Uiteraard zit de redactie van iPhoned watertandend klaar om je alles te vertellen over de onthullingen van Apple. Houd deze website dus goed in de gaten en download onze gratis app. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvang je automatisch een samenvatting van het event. En wist je dat we de iPhone 13 Pro weggeven? Doe dus gauw mee aan onze winactie!