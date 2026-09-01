iOS 27 publieke bèta 6 is uit: de update laat niet lang meer op zich wachten

Apple heeft de publieke iOS 27 bèta 6 uitgebracht en dat is een duidelijk signaal dat de definitieve iOS 27-update nu steeds dichterbij komt.

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iOS 27 bèta 6 is uit

De zesde publieke bèta van iOS 27 is per direct beschikbaar. De update verschijnt ongeveer een week na de vorige publieke bèta en komt slechts enkele uren na de iOS 27 bèta 8 voor ontwikkelaars. Daarmee lijkt Apple inmiddels echt in de laatste fase van het testproces te zitten.

Neem je deel aan het publieke bètaprogramma, dan kun je de update gewoon via de instellingen installeren. Ga daarvoor naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Je iPhone moet uiteraard wel iOS 27 ondersteunen.

Geen grote nieuwe functies

Als je had gehoopt op allerlei nieuwe functies, dan moeten we je teleurstellen. Apple gebruikt deze laatste bèta’s vooral om iOS 27 verder af te werken. Er zijn bij de nieuwste versie dan ook geen grote nieuwe functies ontdekt. Apple richt zich vooral op het oplossen van problemen, het verbeteren van de prestaties en het afronden van de software.

iOS 27 zelf brengt wél behoorlijk wat veranderingen naar de iPhone. Een van de belangrijkste onderdelen is de nieuwe versie van Siri, die dankzij Apple Intelligence een stuk slimmer moet worden. Je krijgt dan ook meer gedaan dankzij uitgebreidere antwoorden, natuurlijke gesprekken en een nieuwe, speciale app. In de EU moeten we voorlopig nog wel even wachten op Siri AI.

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iOS 27 verschijnt deze maand

De definitieve versie van iOS 27 komt in september beschikbaar. Apple organiseert op 9 september een iPhone-event en naar verwachting volgt kort daarna de officiële release van iOS 27. Maak je geen gebruik van bèta-versies, dan moet je dus vooral nog heel even geduld hebben. De kans is groot dat je binnen enkele weken daadwerkelijk kunt overstappen naar de definitieve versie van iOS 27. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!