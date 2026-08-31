iPhone 18 Pro release: waarom de volgende iPhone later komt dan verwacht

Apple heeft altijd een vrij vast ritme rond de release van de nieuwe iPhones. Bij de iPhone 18 Pro lijkt het bedrijf het anders aan te gaan pakken.

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iPhone 18 Pro bestellen op 12 september

De release van iPhone 18 Pro is al zeer binnenkort (als het goed is). Apple heeft het volgende grote iPhone-event namelijk gepland op woensdag 9 september. Toch moet je mogelijk iets langer wachten voordat je de nieuwe iPhone daarna kunt bestellen. Volgens een nieuw gerucht beginnen de pre-orders een dag later dan dat we van Apple gewend zijn.

Apple heeft bij nieuwe iPhones meestal een vrij vast schema. Eerst is er het grote evenement waarop de toestellen worden aangekondigd. Vervolgens gaan de nieuwe iPhones op de vrijdag in de voorverkoop. Een week later worden de eerste exemplaren dan geleverd.

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Als Apple dit jaar dit schema weer zou volgen, beginnen de pre-orders voor de iPhone 18 Pro op vrijdag 11 september. Maar die datum lijkt Apple dit jaar te willen vermijden. Daarom zeggen veel geruchten dat de verkoop pas begint op zaterdag 12 september.

Op 11 september is het namelijk precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 9/11 plaatsvonden. De vorige keer dat de gebruikelijke start van de iPhone-voorverkoop op 11 september viel, schoof Apple de pre-orders ook een dag op.

Andere datum én tijdstip van de iPhone 18 Pro-release

Niet alleen de dag gaat veranderen volgens de geruchten, ook de voorverkoop begint dit keer op een ander tijdstip. Normaal gesproken opent Apple de pre-orders om 05:00 uur in Californië. Dit jaar gaat het volgens geruchten al om middernacht gebeuren. Dat zou dan om 9:00 uur ’s ochtends zijn hier in Nederland.

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