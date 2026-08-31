iPhone 18 Pro release: waarom de volgende iPhone later komt dan verwacht

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
31 augustus 2026, 14:02
3 min leestijd
iPhone 18 Pro release: waarom de volgende iPhone later komt dan verwacht

Apple heeft altijd een vrij vast ritme rond de release van de nieuwe iPhones. Bij de iPhone 18 Pro lijkt het bedrijf het anders aan te gaan pakken.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 18 Pro bestellen op 12 september

De release van iPhone 18 Pro is al zeer binnenkort (als het goed is). Apple heeft het volgende grote iPhone-event namelijk gepland op woensdag 9 september. Toch moet je mogelijk iets langer wachten voordat je de nieuwe iPhone daarna kunt bestellen. Volgens een nieuw gerucht beginnen de pre-orders een dag later dan dat we van Apple gewend zijn.

18 Pro iphone Max

Apple heeft bij nieuwe iPhones meestal een vrij vast schema. Eerst is er het grote evenement waarop de toestellen worden aangekondigd. Vervolgens gaan de nieuwe iPhones op de vrijdag in de voorverkoop. Een week later worden de eerste exemplaren dan geleverd.

Als Apple dit jaar dit schema weer zou volgen, beginnen de pre-orders voor de iPhone 18 Pro op vrijdag 11 september. Maar die datum lijkt Apple dit jaar te willen vermijden. Daarom zeggen veel geruchten dat de verkoop pas begint op zaterdag 12 september.

Apple iPhone 18 Pro

Apple iPhone 18 Pro

Lees verder

Op 11 september is het namelijk precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 9/11 plaatsvonden. De vorige keer dat de gebruikelijke start van de iPhone-voorverkoop op 11 september viel, schoof Apple de pre-orders ook een dag op.

18 pro max camerafuncties

Andere datum én tijdstip van de iPhone 18 Pro-release

Niet alleen de dag gaat veranderen volgens de geruchten, ook de voorverkoop begint dit keer op een ander tijdstip. Normaal gesproken opent Apple de pre-orders om 05:00 uur in Californië. Dit jaar gaat het volgens geruchten al om middernacht gebeuren. Dat zou dan om 9:00 uur ’s ochtends zijn hier in Nederland.

Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van de volgende iPhone!

Ontvang als eerste updates over de nieuwe iPhone 18-serie!

Blijf op de hoogte van:
✅ Maandelijks de belangrijkste geruchten
✅ De datum van de officiële onthulling
✅ Wanneer de pre-order start
✅ Wanneer hij in de winkel ligt

Bron afbeelding: 9to5mac
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Hardware Geruchten iPhone Apple iPhone 18 Pro

Bekijk ook

Deze datum wordt héél erg belangrijk voor Apple (iPhone-nieuws #35)

Deze datum wordt héél erg belangrijk voor Apple (iPhone-nieuws #35)

27 augustus 2026

Dit maakt de iPhone 18 Pro (Max) tóch beter dan de iPhone Ultra

Dit maakt de iPhone 18 Pro (Max) tóch beter dan de iPhone Ultra

28 augustus 2026

iPhone-event 2026: met deze verborgen hints verklapt Apple nú al groot nieuws

iPhone-event 2026: met deze verborgen hints verklapt Apple nú al groot nieuws

27 augustus 2026

Breaking
Apple bevestigt: op deze datum komen de iPhone 18 Pro én iPhone Ultra

Apple bevestigt: op deze datum komen de iPhone 18 Pro én iPhone Ultra

26 augustus 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 18 Pro
Apple iPhone 18 Pro

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren