De Apple Watch Series 12 komt in 2 nieuwe kleuren: dit zijn ze

De Apple Watch Series 12 krijgt waarschijnlijk 2 nieuwe kleuren én interessante gezondheidsfuncties. Dit is wat we er tot nog toe over weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Series 12 krijgt twee nieuwe kleuren

Mark Gurman van Bloomberg heeft vandaag meer details gegeven over de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4 die er op 9 september tijdens het Suprise and shine-event aankomen. Apple lijkt voor de Apple Watch Series 12 ook een versie van keramiek uit te brengen. Volgens recente geruchten komt de Series 12 er in elk geval in twee nieuwe kleuren: wit en donkergrijs.

Het keramische materiaal werd eerder gebruikt voor Apple Watch-modellen, zoals de Apple Watch Series 5 (zie afbeelding hieronder). Met de Series 12 lijkt Apple het materiaal opnieuw onder de aandacht te brengen. Vooral de donkergrijze uitvoering moet de smartwatch een wat luxere uitstraling geven. De nieuwe kleuren zijn overigens niet de enige vernieuwingen van de Apple Watch Series 12. Ook intern voert Apple waarschijnlijk de nodige veranderingen door.

Apple Watch Series 5 (keramiek).

Nieuwe chip

Zo krijgt de Apple Watch Series 12 naar verwachting een nieuwe chip. Die moet ervoor zorgen dat de smartwatch sneller en efficiënter wordt dan zijn voorgangers. Apple heeft de exacte specificaties nog niet bevestigd, maar het lijkt erop dat vooral de prestaties en energiezuinigheid verder worden verbeterd.

Hartslagmeting

Naast nieuwe kleuren verwachten we bij de Apple Watch Series 12 ook veranderingen op het gebied van gezondheid. Apple werkt volgens recente informatie aan een functie waarbij de hartslag continu wordt gemeten. Dat levert meer gezondheidsgegevens op, die vervolgens worden gebruikt om veranderingen in bijvoorbeeld de rusthartslag beter zichtbaar te maken.

Ook de Gezondheid- en Fitness-apps krijgen vermoedelijk een flinke update. Apple wil de apps overzichtelijker maken en ook meer nadruk leggen op persoonlijke gezondheidsgegevens.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een compleet nieuw ontwerp lijkt voor dit jaar niet op de planning te staan. Een grotere redesign verwachten we pas bij een latere Apple Watch. De Apple Watch Series 12 wordt naar verwachting op 9 september officieel aangekondigd en is dan binnen een paar dagen daadwerkelijk verkrijgbaar. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!