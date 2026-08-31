Apple maakt de volgende iPhone duurder dan ooit. De nieuwe iPhone Ultra krijgt naar verwachting een extreem hoog prijskaartje.

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iPhone wordt volgende maand duurder dan ooit: dit is de verwachte prijs

De iPhone Ultra wordt Apples eerste opvouwbare iPhone. Maar daar zit volgens de huidige verwachtingen ook een behoorlijk prijskaartje aan. De nieuwe iPhone zou namelijk een adviesprijs van maar liefst 2500 dollar krijgen. Daarmee richt Apple zich duidelijk op de high-end markt.

Toch denken experts niet dat die hoge prijs een groot probleem wordt. Verwacht wordt dat Apple in het eerste jaar zo’n 10 miljoen exemplaren van de iPhone Ultra kan verschepen. Apple mikt dus met dit toestel op een relatief kleine groep Apple-fans die bereid zijn veel geld neer te leggen voor zo’n bijzondere iPhone.

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10 miljoen is niet veel voor Apple

Een verkoopdoel van 10 miljoen telefoons klinkt enorm, maar voor Apple valt dat eigenlijk best mee. Analisten verwachten dat Apple in de tweede helft van 2026 in totaal zo’n 85 miljoen nieuwe iPhones wil verschepen. Daarvan zouden er zo’n 70 miljoen een iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max zijn.

Het kan overigens behoorlijk lastig worden om de iPhone Ultra meteen te bemachtigen. Er zijn berichten dat Apple bij de start mogelijk slechts 0,5 tot 1 miljoen exemplaren klaar heeft liggen. Ook gaan er geruchten dat Apple kiest voor een gefaseerde wereldwijde release, waarbij Amerika als eerste aan de beurt is en andere landen pas later volgen.

Meer duidelijkheid bij het volgende Apple-event

Meer duidelijkheid volgt gelukkig snel. Apple heeft bevestigd dat het volgende iPhone-event op 9 september plaatsvindt. Dan horen we waarschijnlijk meer over de iPhone Ultra, waaronder de definitieve prijs en wanneer het toestel precies verkrijgbaar is.

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