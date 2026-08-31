iOS 27 is een belangrijkere update dan je denkt (door deze verbetering)

Binnenkort komt iOS 27 uit en dat wordt een belangrijkere update dan je denkt. Deze verbetering ga je dagelijks merken op je iPhone!

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iOS 27

Er komt een grote software-update aan voor de iPhone! Apple brengt iOS 27 binnenkort uit, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone komen. Met de nieuwe softwareversie krijg je meer mogelijkheden bij het instellen van Liquid Glass, wordt Apple Intelligence uitgebreid en krijgt Schermtijd een grote update. Dit zijn allemaal handige toevoegingen, maar niet de belangrijkste veranderingen die met iOS 27 naar je iPhone komen.

Apple heeft aangekondigd dat iOS 27 vooral in het teken staat van het verbeteren van de bestaande software. Dat is ook wel nodig, want iOS 26 was de grootste software-update in jaren voor de iPhone. Met die update kwamen veel nieuwe functies én een aangepaste interfase naar het besturingssysteem. Apple heeft tijd nodig om alle verbeteringen te optimaliseren en dat is in iOS 27 eindelijk het geval.

iPhone wordt veel sneller

Apple voert in iOS 27 belangrijke verbeteringen in de software door. Dat merk je als gebruiker vrijwel direct, want je iPhone wordt veel sneller met iOS 27. Volgens Apple starten applicaties op je iPhone tot 30 procent sneller op en worden foto’s die je maakt tot 70 procent sneller geladen. Gebruik je AirDrop? Dat gaat eveneens sneller, volgens Apple komt alles at je met AirDrop overzet tot 80 procent sneller aan. Je hoeft in iOS 27 dus niet meer (lang) te wachten tot je foto’s, video’s of bestanden eindelijk zijn overgezet.

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Het schakelen tussen een mobiel en een wifi-netwerk gaat soepeler in iOS 27, hetzelfde geldt voor het overzetten van bestanden naar een externe harde schijf. De prestatieverbeteringen zorgen ervoor dat iOS 27 een belangrijke update is, die ervoor zorgt dat zowel nieuwe als oude iPhones veel sneller werken. Door de verbeteringen werkt de software ook betrouwbaarder, zodat applicaties en programma’s minder snel vastlopen op je iPhone.

Release van iOS 27

Apple heeft veel nieuwe functies aangekondigd voor iOS 27, maar de belangrijkste verbeteringen zijn niet direct zichtbaar. Alle functies werken straks sneller én efficiënter op je iPhone. Dat betekent dat de software minder energie verbruikt, waardoor de accu van je iPhone het weer wat langer volhoudt. Dit is vooral een groot voordeel bij oudere iPhones, waarbij de batterijconditie is verslechterd. Met iOS 27 gaan ook die iPhones weer wat minder snel leeg.

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We hoeven niet lang meer te wachten op iOS 27, want Apple brengt de softwareversie halverwege september uit. Op 9 september vindt het volgende evenement van Apple plaats, daarna verschijnen de grootste updates van het jaar voor alle Apple-apparaten. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!