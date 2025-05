Verrassing: Apple kiest mogelijk voor iOS 26 in plaats van iOS 19

Apple lijkt dit jaar niet verder te gaan met de gebruikelijke nummering van zijn besturingssystemen. Geen iOS 19, maar direct iOS 26 – en dat geldt ook voor watchOS, macOS, tvOS en zelfs visionOS. Wat betekent dit voor jouw Apple-apparaten?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple gaat besturingssystemen nummeren per jaartal

Al jaren telt Apple zijn besturingssystemen op een voorspelbare manier verder. Na iOS 18 ligt iOS 19 voor de hand, net zoals watchOS 12 en macOS 16. Maar volgens Apple-analist Mark Gurman van Bloomberg kiest Apple nu voor een opvallend nieuwe aanpak: het bedrijf stapt volledig over naar een nummering gebaseerd op het jaar waarin de software het meest gebruikt zal worden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26 (in plaats van iOS 19)

iPadOS 26 (in plaats van iPadOS 19)

watchOS 26 (in plaats van watchOS 12)

macOS 26 (in plaats van macOS 16)

tvOS 26 (in plaats van tvOS 19)

visionOS 26 (ook in lijn met het nieuwe systeem)

Waarom nu opeens iOS 26?

De reden achter deze verrassende naamswijziging is simpel: overzicht en duidelijkheid. Door alle besturingssystemen hetzelfde nummer te geven, gebaseerd op het jaartal waarin ze actief zijn, hoopt Apple verwarring te voorkomen. Tot nu toe liepen de versienummers van macOS, watchOS en iOS nogal uit elkaar, waardoor het lastig was om te zien welke versies bij elkaar horen. Vanaf dit jaar moet dat duidelijker worden. Een soortgelijke wijziging vond overigens al een paar jaar terug plaats, toen Apple ervoor koos om macOS een nieuw versienummer te geven, in plaats van door te gaan met punt-releases achter de 10. Zo gingen we van macOS 10.15 Catalina naar macOS 11 Big Sur.

Daarnaast heeft het jaartal als voordeel dat de software langer ‘nieuw’ aanvoelt. Apple brengt doorgaans eind september nieuwe versies van iOS uit, waardoor de software het grootste deel van het volgende jaar gebruikt wordt. Zo voelt iOS 26 gedurende heel 2026 fris aan – ook al verschijnt deze al eind 2025.

Strakker design geïnspireerd op visionOS

De nieuwe naamgeving is niet de enige grote verandering dit jaar. Apple werkt aan een fris en uniform design voor al zijn besturingssystemen, geïnspireerd door visionOS – het systeem achter de Apple Vision Pro. Denk aan meer transparantie, glasachtige elementen en consistente animaties. Zo voelt het Apple-ecosysteem straks nóg meer als één geheel aan, of je nu werkt op je iPhone, iPad, Mac of Apple Watch.

Komt er straks ook een iPhone 26?

Nu Apple mogelijk kiest voor jaartallen bij software, rijst direct de vraag of we straks ook een iPhone 26 kunnen verwachten. Dat zou niet alleen logisch zijn, maar ook zorgen voor meer consistentie binnen het hele assortiment van Apple. Samsung gebruikt deze methode al jaren (denk aan de Galaxy S24), dus Apple zou daarmee niet alleen duidelijkheid, maar ook concurrentievoordeel creëren. Of dit daadwerkelijk gebeurt, blijft afwachten.

Meer weten? WWDC 2025 geeft het antwoord!

Of de geruchten over iOS 26 kloppen, weten we pas zeker op maandag 9 juni tijdens Apple’s jaarlijkse Worldwide Developers Conference (WWDC). Daar onthult Apple traditiegetrouw alle grote software-updates en mogelijk dus ook de nieuwe nummerstrategie. Uiteraard houden we je bij iPhoned hiervan op de hoogte!

Wil je direct weten wat Apple allemaal aankondigt tijdens WWDC 2025? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download onze app en blijf altijd up-to-date met het laatste Apple-nieuws!