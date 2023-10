iOS 17: problemen met wifi – dit is er aan de hand

De nieuwste versie van iOS is net uit, maar verschillende gebruikers ondervinden problemen met hun wifi in iOS 17. Dit is er aan de hand.

iOS 17: problemen met wifi

Heb jij je iPhone al bijgewerkt naar iOS 17? Sommige gebruikers hebben nu al spijt, want ze lopen in iOS 17 tegen een paar irritante wifi-problemen aan. De problemen waar ze mee te maken krijgen zijn onder andere: apps die geen gegevens kunnen binnenhalen en de wifi-verbinding die ontzettend traag is.

Soms verdwijnt het probleem na een paar minuten, maar de issue komt altijd weer terug. Het probleem ligt niet bij het draadloze netwerk van de gebruiker. Want wanneer er wifi-problemen op de iPhone ontstaan, kan een Mac op hetzelfde wifi-netwerk nog wél probleemloos surfen.

Ook op het forum van Apple zijn er posts te vinden van gebruikers die tegen wifi-problemen aanlopen. Op het moment van schrijven zijn er op één post al meer dan 400 andere lezers die ook last hebben van dit probleem. Het lijkt er dus op dat de wifi-problemen in iOS 17 onderdeel zijn van een grotere issue.

De oplossing die bij veel gebruikers (tijdelijk) helpt is om de wifi-verbinding op het probleemtoestel tijdelijk te verbreken en opnieuw te verbinden. Maar een ding is zeker: alle gebruikers wachten op dit moment nog op een fix van Apple.

Meer nieuwe functies in iOS 17

Hoewel sommige gebruikers in iOS 17 tegen problemen aanlopen met hun wifi, zit de update naar iOS 17 vol toffe functies. Zo zijn de apps Telefoon, FaceTime en Berichten flink bijgewerkt. Ook de functie Stand-by is erg leuk om eens uit te proberen. Verder heeft AirDrop een nieuwe functie met NameDrop, krijgt Safari een flinke update en heeft de Gezondheid-app nieuwe functies.

Wil je meer weten over iOS 17? Lees dan onderstaande artikelen nog even door. Je bent dan weer helemaal op de hoogte!