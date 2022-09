iOS 16 problemen: veelvoorkomende bugs én oplossingen

De nieuwe update iOS 16 brengt een overvloed aan nieuwe functies naar de iPhone. Maar waar een grote update vaak ook goed voor is, zijn bugs en fouten. In dit artikelen bespreken we de veelvoorkomende iOS 16 problemen – en de oplossingen.

iOS 16 problemen

Over het algemeen geldt: hoe mee wijzingen er in de software zijn, hoe meer bugs de update met zich meebrengt. Bij iOS 16 is dat helaas niet anders. Gebruikers klagen over gekke notificaties, een update die blijft hangen, dubbele foto’s die niet zichtbaar zijn en meer.

iOS 16 updaten lukt niet

Bij sommige mensen blijft de iOS 16-update na het aanvragen hangen. Dit kun je oplossen door het update-bestand te verwijderen:

Open de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Tik op ‘iPhone-opslag’; Tik in de lijst op ‘iOS 16.0’ en kies ‘Verwijder update’.

Start de iPhone opnieuw op en probeer het installeren van iOS 16 opnieuw. Controleer of wifi werkt en zorg dat de accu voor minstens 50 procent vol is, anders kan de software niet worden geïnstalleerd.

Ik zie de iOS 16 update niet

Ben je al naar ‘Instellingen>Algemeen>Software-update’ gegaan, en zie je de update daar niet verschijnen?

Controleer eerst of je iPhone iOS 16 ondersteuning heeft. De update is er voor de iPhone 8 en nieuwer. Welk toestel je hebt, zie je bij ‘Instellingen>Algemeen>Info’.

Heb je eerder de testversie (bèta) van iOS 16 geïnstalleerd? Dan moet je het profiel mogelijk eerst verwijderen, voordat je de iPhone-update kunt installeren. Dit doe je bij ‘Instellingen>VPN- en apparaatbeheer’.

Is dit nog niet de oplossing, voer dan een geforceerde herstart uit. In het artikel iPhone resetten lees je hoe dit werkt. Probeer het updaten daarna opnieuw.

Mijn batterij is sneller leeg

Heb je het idee dat je iPhone-batterij sneller leeg is sinds iOS 16? Je bent niet alleen. Gelukkig is dit probleem maar tijdelijk: bij grote updates voert je toestel allerlei processen op de achtergrond uit, waardoor de accuduur een paar dagen korter is dan je gewend bent.

Meestal is de batterijduur na een paar dagen weer op het oude niveau. Wil je toch iets doen om langer met je iPhone te doen? Check dan deze iPhone-batterij tips.

Map met dubbele foto’s wordt niet weergegeven

De Foto’s-app heeft een nieuwe functie, waarmee je eenvoudig dubbele foto’s opspoort en samenvoegt. Dit doe je door in de Albums-tab naar beneden te scrollen en op ‘Dubbele onderdelen’ te tikken.

Veel gebruikers klagen dat ze de map niet zien. Dat kan twee redenen hebben. De eerste is dat je iPhone nog niet klaar is met het indexeren van je Foto’s-bibliotheek. Het kan dan even duren voordat de duplicaten ontdekt zijn.

Een andere mogelijke oorzaak is dat je de dubbele foto’s simpelweg niet hebt. De map ‘Dubbele onderdelen’ wordt dan niet getoond. Je kunt zorgen dat je een dubbele foto op de iPhone te hebt door een afbeelding te dupliceren. Open de afbeelding, tik rechtsboven op de drie puntjes en kies ‘Dupliceer’.

Ik kan de lampen in de Woning-app niet meer aan- of uitzetten

Dit is geen iOS 16 bug, maar een bewuste aanpassing. Het snel in- of uitschakelen van een lamp doe je door links bij een button op het icoontje te tikken. Tik je op het overige gedeelte van de button, dan verschijnt er een slider om de sterkte te veranderen. Voorheen moest je hiervoor langer op een knop drukken.

De tijd wordt anders getoond

Installeer je de update, dan zal het je meteen opvallen dat het lettertype van de tijd en datum is aangepast. Niet jouw smaak? Zo ga je terug naar de oude styling:

Houd het toegangsscherm langer ingedrukt; Tik onderin op ‘Pas aan’; Tik op de klok; Selecteer een ander lettertype. De tweede van linksboven lijkt het meest op de vorige font.

Ik kan het batterijpercentage niet toevoegen

Met iOS 16 is hij er eindelijk weer: het batterijpercentage in de statusbalk! Je moet de optie wel eerst activeren, dat doe je via ‘Instellingen>Batterij’.

Zie je de optie niet? Dat kan, want vreemd genoeg is de functie er niet voor alle iPhones. Bij een iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini en iPhone 13 mini heb je de optie niet. Mogelijk omdat Apple de resolutie daar te laag vond, of het scherm te klein.

Meldingen verschijnen over elkaar

Er zijn veel klachten over de nieuwe notificaties, die voortaan onderin en op een stapel worden getoond. Dit doet Apple om ruimte te maken voor de widgets op het toegangsscherm. Een ander voordeel is dat het de iPhone weer iets gemakkelijker maakt om met één hand te bedienen.

Gelukkig kun je instellen dat de meldingen zoals vanouds in een lijstweergave worden getoond. Ga naar ‘Instellingen>Meldingen’ en selecteer bovenaan ‘Lijst’.

Wifi valt steeds weg

Onder mensen met een relatief oude iPhone is het een van de veelvoorkomende iOS 16 problemen dat wifi regelmatig wegvalt. Dit kun je oplossen door je wifi-netwerken opnieuw te configureren:

Open de Instellingen-app; Ga naar ‘Algemeen>Zet over of stel iPhone opnieuw in’; Selecteer ‘Stel opnieuw in’; Kies voor ‘Herstel netwerkinstellingen’.

Maak vervolgens opnieuw verbinding met wifi-netwerk. Het probleem zou nu opgelost moeten zijn.

Nog andere iOS 16 problemen?

Heb je zelf nog andere iOS 16 problemen gespot? Laat het hieronder weten in de reacties.